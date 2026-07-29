In un territorio patrimonio UNESCO, teatro del 20° Rally Regione Piemonte, quinto round del CIAR Sparco, atteso all’ennesimo esordio stagionale il giovane alfiere Simone Rappa (Ypsilon HF Rally6), affiancato dall’altro siciliano Roberto Interdonato e in lizza nel prestigioso Trofeo Lancia

Un sogno che si avvera. Da semplice astante a protagonista. Il 19enne Simone Rappa, atteso all’ennesimo esordio stagionale, infatti, sarà al via del 20° Rally Regione Piemonte, quinto atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in programma il prossimo fine settimana nel Cuneese. In lizza nel prestigioso Trofeo Lancia riservato alla categoria Rally6 (di cui la gara piemontese sarà il quarto nonché penultimo round), il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) proseguirà il proprio percorso di apprendistato coadiuvato alle note dall’altro giovane siciliano Roberto Interdonato, col quale condividerà l’abitacolo della Ypsilon HF curata dal team Sportec.





Dopo aver collezionato i primi punti nel monomarca nel precedente duplice impegno al Rally Roma Capitale, Rappa vorrà confermarsi anche sugli inediti quanto suggestivi asfalti delle Langhe, del Roero e del Monferrato, tutti territori patrimonio dell’UNESCO. «È una competizione che ho sempre ammirato, godendomi lo spettacolo di più edizioni da solo spettatore, in compagnia di mio padre (Gianfranco, noto ed esperto navigatore ndr). Quest’anno, invece, la vivrò direttamente dall’abitacolo» – ha raccontato un entusiasta Rappa alla vigilia – «Un’organizzazione ineccepibile, un percorso inserito in una cornice paesaggistica unica, ne fanno uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, senza nulla togliere a tutti gli altri, sia chiaro. Insomma, si riparte. Pronto più che mai».





Grande attesa, dunque, per la manifestazione albese che entrerà nel vivo venerdì 31 luglio con lo shakedown, in scena nei pressi del borgo medievale di Neive, seguito nel tardo pomeriggio dalla cerimonia di partenza a Cherasco. Sabato e domenica, invece, fuoco alle polveri con il confronto agonistico vero e proprio: 11 prove speciali in totale, articolate su 143 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti. Il gran finale ad Alba, sede d’arrivo.





Calendario Trofeo Lancia 2026 – Rally6

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 3/4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 16/18 ottobre – 73° Rallye Sanremo (Im).

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