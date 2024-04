Al Rally Regione Piemonte, secondo atto stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, debutto per i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), reduci dal bronzo conquistato al “Ciocco”

Avvio dell’annata agonistico – sportiva per gli altri alfieri Lo Cascio – Rappa (Toyota GR Yaris), in lizza nella GR Yaris Rally Cup

Archiviati i recenti successi conseguiti nel casalingo Rally Valle del Sosio, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) sarà alla volta del 18° Rally Regione Piemonte, secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena il prossimo fine settimana sulle strade del Cuneese, schierando al via due equipaggi sotto le proprie insegne. Procedendo con ordine, sarà della partita il talentuoso portacolori Simone Campedelli che, reduce dall’ottimo rientro nella massima serie tricolore, inaugurato col bronzo conquistato al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, sarà di fatto alla prima partecipazione in carriera alla gara piemontese. Un impegno che il pilota cesenate affronterà alla guida della Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five Motorsport gommata Pirelli e in coppia con Tania Canton. «Competizione inedita, tutta da scoprire. Più che obiettivi predefiniti, abbiamo un programma da rispettare, “step by step”, passo dopo passo» – ha spiegato Campedelli alla vigilia – «Sfruttare al meglio l’odierna sessione di test, provando varie soluzioni e differenti scelte di gomme, meteo permettendo, senza però andare a stravolgere un assetto di base che ci ha già garantito prestazioni più che soddisfacenti in Toscana. Prestare particolare attenzione durante le ricognizioni per stilare note accurate e infine, allo start, mirare a ridurre il gap dai nostri diretti avversari e portare a casa più punti possibile per rimanere in scia».

Le Langhe faranno da sfondo, altresì, al primo di cinque appuntamenti della GR Yaris Rally Cup che vedrà ai nastri di partenza il giovane alfiere Salvatore Lo Cascio, sotto l’egida della DLF Academy di Delfino La Ferla. Dopo la terza piazza finale ottenuta nell’edizione 2023 del trofeo monomarca, il driver nisseno, classe 1998, navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa, su Toyota GR Yaris, vorrà far tesoro dell’esperienza pregressa puntando a risultati ancor più ambiziosi.

L’evento sportivo, che vedrà nel comune di Alba il centro nevralgico nonché sede della cerimonia di partenza e arrivo, scatterà venerdì 12 aprile con la disputa in mattinata della Qualifyng Stage, seguita nel pomeriggio dalle prime tre prove speciali; l’indomani, invece, semaforo verde per le rimanenti sette frazioni cronometrate.





Classifica provvisoria CIAR Sparco 2024 (dopo una gara)

1. Andrea Crugnola punti 17; 2. Basso 12; 3. Campedelli 11; 4. Nucita 8; 5. Signor 6; 6. Bottarelli 5; 7. Andreucci 4; 8. Scattolon 3; 9. De Tommaso 2; 10. Avbelj 1,5.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

Calendario GR Yaris Rally Cup 2024

12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

