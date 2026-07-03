In occasione della Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, valida per il CIVM Sud e per la serie siciliana di specialità, l’esperto portacolori Ciro Barbaccia chiamato a testare la “storica” Stenger BMW di 4° Raggruppamento, ripescata dai box dopo due anni di stop

Di specialità in specialità, di sfida in sfida, senza un attimo di pausa. In casa Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) è tutto pronto per l’ennesimo impegno stagionale: la 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia in programma nell’imminente fine settimana. Valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e per la serie siciliana, la gara etnea vedrà al via, altresì, l’esperto portacolori Ciro Barbaccia, in lizza tra le Auto Storiche. Assente alle due ultime edizioni, ma già plurivincitore della stessa (2023, 2022, 2018, 2015 e 2010, solo per citare i successi più recenti), per il pilota-preparatore di Marineo sarà un’ottima occasione per testare la Stenger BMW di 4° Raggruppamento, ripescata dai box dopo due anni di stop, lungo un tracciato di 6,4 chilometri, con 473 metri di dislivello e una pendenza media del 7,39% in un’alternanza di tratti veloci e sezioni più tecniche e guidate. La competizione, dopo le consuete operazioni preliminari di venerdì 3 luglio, l’indomani entrerà nel vivo con la disputa delle due prove cronometrate, prologo estremamente utile per apportare le prime regolazioni sulle vetture e iniziare a prendere confidenza col percorso. Domenica, invece, fuoco alle polveri con lo svolgimento di altrettante salite ufficiali che delineeranno la classifica finale. Per concludere con la cerimonia di premiazione, allestita presso Piazza Belvedere a Milo.





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