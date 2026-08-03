Prima vittoria stagionale e pienone di punti nel prestigioso Trofeo Lancia per i giovani alfieri siciliani Rappa-Interdonato (Ypsilon HF Rally6) nell’ambito del 20° Rally Regione Piemonte, quinto appuntamento del CIAR Sparco

Grande attesa per il rush finale del monomarca della Casa torinese al leggendario Rallye Sanremo, in programma i prossimi 17 e 18 ottobre





In virtù di una prestazione maiuscola, il 19enne Simone Rappa ha centrato la prima vittoria stagionale nel quarto e penultimo appuntamento del prestigioso Trofeo Lancia riservato alla categoria Rally6, disputatosi lo scorso fine settimana nell’ambito del 20° Rally Regione Piemonte, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). Seppur al debutto lungo i veloci e selettivi asfalti del Cuneese, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), al volante della Ypsilon HF curata dal team Sportec e in coppia con l’altro giovane siciliano Roberto Interdonato, è salito in cattedra sin dall’avvio, inanellando nell’arco della due giorni di gara ben otto scratch in altrettante prove speciali delle 11 in programma, prima di concludere in trionfo all’arrivo ad Alba. Un risultato che ha permesso al rookie palermitano di far pienone di punti, mettendosi in tasca anche quelli della Power Stage, e di riaprire i giochi nel monomarca della Casa torinese, in vista di un avvincente rush finale.





«È andata più che bene. Siamo riusciti a concretizzare, al meglio, le già positive sensazioni della vigilia. Dopo aver seguito da semplice e appassionato spettatore più edizioni della competizione piemontese in compagnia di mio padre, consideravo già un “successo” poterla vivere direttamente dall’abitacolo. Epilogo e performance non hanno fatto altro che impreziosire, oltremodo, il weekend» – ha sottolineato un emozionato Rappa a ruote ferme – «In merito all’approccio, abbiamo spinto molto in apertura, amministrando il vantaggio nelle battute conclusive del sabato. L’indomani, invece, ci siamo concentrati principalmente sulla guida per consolidare il feeling con la vettura, compiendo progressi significativi e registrando dati che torneranno molto utili per il prosieguo».

Archiviata la “pratica” nelle Langhe, il “Trofeo”, dopo la pausa estiva, riaprirà i battenti in occasione del leggendario 73° Rallye Sanremo, ultimo impegno del 2026 e in scena i prossimi 17 e 18 ottobre.





Calendario Trofeo Lancia 2026 – Rally6

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 3/4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 17/18 ottobre -73° Rallye Sanremo (Im).

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