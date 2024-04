Nell’hinterland palermitano, teatro del duplice round inaugurale della Coppa Rally ottava zona per le vetture moderne e del Trofeo Rally quarta zona per le auto storiche, ben 18 gli equipaggi schierati al via dalla scuderia siciliana.

Proseguirà a tamburo battente l’intenso 2024 agonistico-sportivo della scuderia Island Motorsport che, sempre supportata dalla Tempo srl, si presenterà in forze al primo appuntamento stagionale in terra natia, ovvero, il 17° Rally Valle del Sosio, in programma il prossimo fine settimana sugli asfalti del Palermitano.

Nel confronto dedicato alle auto moderne nonché round d’apertura del Campionato Siciliano Rally e della Coppa Rally ottava zona (CRZ), il sodalizio presieduto da Eros Di Prima schiererà due equipaggi ai nastri di partenza: Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4/R2), con Marco Marin alle note, e il “veterano” Fabrizio La Rocca (Peugeot 308 Gti Racing Start) in coppia con Claudio Palermo. Sarà ben più cospicua, invece, la presenza degli altri binomi portacolori (ben 16) al via dell’8° Rally Valle del Sosio Historic, riservato ai modelli storici e valido per la serie regionale di specialità e per il Trofeo Rally quarta zona (TRZ). Spetterà al vicepresidente della Island Fulvio Garajo far da ideale capofila al folto schieramento, nuovamente affiancato da Vincenzo Giambertoni, al volante della Renault 5 Gt Turbo di 4° Raggruppamento. «Mi auguro che, nel pieno rispetto dei ruoli e dell’età, i nostri piloti mi cedano strada senza intralciarmi più di tanto» – ha commentato ironicamente Garajo – «Scherzi a parte, dopo un 2023 alquanto tribolato, ho affidato la vettura alle sapienti mani di Marco Tricoli, della Scafidi Motorsport. Spero che lavoro e aggiornamenti apportati al mezzo, possano dare i primi frutti già al “Sosio”. Sarà un test rilevante, vedremo».

Scorrendo l’elenco dei presenti, riflettori puntati su Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, su Porsche 911 Sc, chiamati a difendere il titolo siciliano di 3° Raggruppamento già conquistato nel 2023, ma che dovranno guardarsi da compagni di squadra altrettanto competitivi in lizza nel 2° Raggruppamento, quali Giovanni Spinnato e Fabio Mellina, su Porsche 911 Carrera, e Giuseppe Termine e Sergio Musso, su Porsche 911 RS. Tornando al “Quarto”, da citare Emanuele De Meo (Peugeot 205 Gti) e Anna Maria La Mattina, Fioravante e Graziano Totisco (Opel Manta 2000), Eugenio Colonna Romano (Fiat Ritmo 130) e Dario Di Salvo. Un “Terzo” ancora più affollato con Alfredo Altopiano (Opel Ascona 400) e il preparatore Ciro Barbaccia nelle inedite vesti di navigatore, Salvatore Battaglia (Bmw 635 Csi) e Francesco Salomone, “Barret” (Bmw 320) e “Davis”, Cosimo Labianca (Opel Kadett GSI) e Alberto Giambruno, per chiudere con Antonino Di Lorenzo (Alfa Romeo Alfasud TI) e Alfredo Gippetto. Nel “Secondo”, invece, da segnalare i campioni in carica Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) e Fabrizio Fici, e Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia HF) con Maria Cristina D’Alessandro. Concludendo col “Primo”, dove saranno della partita Letterio Oliva con Giovanni Bonafede e Fabio Avara con Giulia Pernice, tutti su Bmw 2002.

La manifestazione aprirà i battenti sabato 6 aprile con lo shakedown; entrando nel vivo l’indomani con la disputa di nove prove speciali, articolate su 62,61 chilometri di tratti cronometrati (trasferimenti esclusi). La partenza sarà fissata a Palazzo Adriano, il palco d’arrivo, invece, sarà allestito presso il comune di Chiusa Sclafani.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.