La longeva cronoscalata siracusana, giunta alla 41esima edizione e valida per il CIVM Sud, vede il rientro tra le auto storiche dell’esperto portacolori Ciro Barbaccia (Paganucci BMW), già tra i protagonisti dell’edizione 2024

Impegni su più fronti, il prossimo fine settimana, per la Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Oltre la trasferta in terra marchigiana in occasione del Rally Adriatico, ai programmi della scuderia presieduta da Eros Di Prima, infatti, si aggiungerà in terra natia anche la 41ª Coppa Val d’Anapo – Sortino, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e per le serie regionali di specialità per auto moderne e storiche.





In lizza tra queste ultime, da registrare il rientro del portacolori Ciro Barbaccia, alla seconda uscita stagionale dopo la vittoria assoluta centrata al termine della 25ª Cronoscalata del Pollino, ai primi del mese. Assente all’edizione 2025 dell’evento siracusano e già protagonista nel 2024 con un oro di categoria, il pilota-preparatore di Marineo si presenterà ai nastri di partenza al volante della Paganucci motorizzata BMW di 4° Raggruppamento.





La competizione aretusea aprirà i battenti sabato 23 maggio con la disputa di due turni di prove cronometrate, fondamentali per la messa a punto delle vetture e per iniziare a prendere le misure con i selettivi 5750 metri del percorso, ricavato sulla SP28; l’indomani, invece, lo start delle due gare ufficiali che determineranno la classifica finale e che saranno trasmesse in diretta sull’emittente TRIS Siracusa (canale 85 del digitale terrestre), in live streaming sul canale YouTube “Eventi in Diretta” e sulla pagina ufficiale www.facebook.com/39coppavaldanapo.

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