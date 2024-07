Sugli arroventati asfalti del Nisseno, vittoria per i portacolori Di Lorenzo – Cardella (Porsche 911 RS) nella gara riservata alle auto storiche

Al sodalizio presieduto da Eros Di Prima assegnata anche la Coppa Scuderie

In un clima torrido, ulteriormente “arroventato” dalle appassionanti sfide sul filo dei centesimi di secondo, la Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) si è fregiata della Coppa Scuderie una volta archiviato l’8° Historic Rally di Caltanissetta, valido per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche e andato in scena lo scorso fine settimana. Un riconoscimento maturato in virtù dei risultati messi a segno dai propri portacolori, tra i protagonisti indiscussi della competizione nissena. Dopo i successi conseguiti nelle due edizioni 2016-2017, infatti, l’alfiere Antonio Di Lorenzo (Porsche 911 RS di 3° Raggruppamento), affiancato da Franco Cardella, ha nuovamente scolpito il proprio nome nell’albo d’oro della gara. L’affiatato binomio corleonese, al rientro dopo tre mesi di sosta e reduce dal primato al Rally Valle del Sosio Historic, è passato al comando nel corso della quinta prova speciale delle nove in programma difendendo la leadership fino al traguardo. Fino alla quarta frazione cronometrata, il ruolo di capofila era però spettato al compagno di squadra Pierluigi Fullone (BMW M3 di 4° Raggruppamento).

Nel passaggio seguente, invece, il driver collesanese, in coppia con il “patron” Eros Di Prima, è stato costretto al ritiro per sopravvenuti problemi al motore. Scorrendo la classifica assoluta, da registrare la quinta piazza di Fulvio Garajo e Vincenzo Giambertoni, che hanno positivamente testato le recenti modifiche apportate alla Renault 5 Gt Turbo, vincendo la classe N>2000. Seguiti, nella “generale”, da Stefano Parisi (Lancia Delta Integrale) e Salvatore Portera, sugli scudi nella “A>2000”. Ha detto decisamente bene ai fratelli Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth, che hanno agguantato la piazza d’onore nel “Terzo”, seguiti sul podio di categoria da Antonino Di Lorenzo (Alfa Romeo Alfasud TI) con Alfredo Gippetto. Giornata no, invece, per gli attesi Cosimo Labianca e Alberto Giambruno, attualmente capofila del TRZ, fuori dai giochi per l’improvviso spegnimento della loro Opel Kadett GTE. Per chiudere in bellezza con Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé) ed Erminia Rizzo, mattatori nel 2° Raggruppamento. Infine, nella parentesi agonistica riservata alle vetture moderne, ovvero il 22° Rally di Caltanissetta, quarto appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona, ottima performance per Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e Marco Marin, inseritisi a ridosso della top ten e terzi di “R2”. Rientro sfortunato nella specialità, invece, per lo “scalatore” locale Rino Giancani (MG Rover ZR) che, coadiuvato dal giovane esordiente Francesco Manicotto, è stato obbligato a dichiarare forfait.



Classifica finale 8° Historic Rally di Caltanissetta



1. Di Lorenzo – Cardella (Porsche 911 RS) in 42’14”1; 2. Fonti – Mascarella (Opel Kadett GSI) a 2’04”2; 3. Scarlata – Stellario (Peugeot 205 Rally) a 2’32”9; 4. Adragna – Saladino (Peugeot 205 GTI) a 2’53”4; 5. Garajo – Giambertoni (Renault 5 GT Turbo) a 5’18”4; 6. Parisi – Portera (Lancia Delta Integrale) a 5’27”5; 7. Marino – Marino (A/112 Abarth) a 7’46”9; 8. Di Lorenzo – Gippetto (Alfa Romeo Alfasud TI) a 9’44”3; 9. Lo Presti – Rizzo (Lancia Fulvia Coupé) a 9’54”2; 10. Ricevuti – Catalano (BMW 2000 Touring) a 16’12”5.

