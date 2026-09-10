La scuderia presieduta da Eros Di Prima impegnata nella longeva e attesa cronoscalata con cinque portacolori di cui tre locali, in lizza tra competizione storica e moderna

A pochi giorni dal tragico epilogo che ha segnato la “Monte Erice”, la Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) si rilancerà nell’agone agonistico in occasione della 71ª Coppa Nissena Historic, in scena il prossimo fine settimana a Caltanissetta. Nell’ambito dell’appuntamento valido per il Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche, la scuderia presieduta da Eros Di Prima riproporrà buona parte dello schieramento già impegnato nel Trapanese.

Sarà nuovamente in lizza, infatti, il valido pilota busetano Giuseppe Gulotta, che tornerà al volante della Stenger BMW già parzialmente testata sul tecnico tracciato ericino (prima dei drammatici eventi), interrompendo un “digiuno” sportivo protrattosi per sette anni. Sempre nel 4° Raggruppamento, da registrare il rientro del gentleman driver nisseno Stefano Parisi (assente alla Monte Erice), a bordo della potente Lancia Delta Integrale.





Tra i contendenti del 3° Raggruppamento, da annoverare l’esperto Alfredo Altopiano che, lasciata ai box l’abituale Ascona, ripartirà alla guida della sempre ammirata Opel Kadett GTE già condotta ad Erice. Tra le “Classiche”, infine, da segnalare un’altra conferma: quella del locale Beppe D’Anca, vero e proprio decano della specialità, che si ripresenterà ai nastri di partenza con l’Osella PA20/S BMW. Andando al comparto moderno, ovvero il round doppiamente valevole per il Campionato Italiano Supersalita e per il Tricolore Velocità Montagna Sud, da menzionare la presenza di un altro nisseno, ovvero l’eclettico alfiere Fabrizio La Rocca, alla prima uscita targata 2026 nel Gruppo Racing Start Plus con la Peugeot 308 GTI.





Per quanto concerne il programma: dopo le consuete operazioni preliminari di venerdì 11 settembre, l’evento entrerà nel vivo l’indomani con le due salite di ricognizione, importante fase di studio per i partecipanti, chiamati ad individuare regolazioni e assetti ideali sulle proprie vetture lungo i 5450 metri del percorso, ricavato sulla SS 122 tra Ponte Capodarso ed il Villaggio Santa Barbara; domenica, infine, fuoco alle polveri con le due gare ufficiali che definiranno le classifiche finali.





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