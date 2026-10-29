Reduce dall’inedita esperienza maturata nel WRC, il giovane portacolori Alex Lorenzato (Ford Fiesta Rally3), affiancato dal valido Nicolò Lazzarini, ritorna sull’Isola dei Quattro Mori per affrontare il 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, con un solo obiettivo: consolidare la leadership di categoria nella serie tricolore.





Dopo aver vissuto un tripudio di emozioni, qualche settimana addietro, disputando per la prima volta il blasonato Rally Italia Sardegna, valido per il “Mondiale” di specialità, il giovane Alex Lorenzato riprenderà la sin qui brillante cavalcata nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) in occasione del 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto nonché penultimo round della serie, in programma il prossimo fine settimana. Dunque, un ritorno sull’Isola dei Quattro Mori per il talentuoso portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), chiamato però ad un ennesimo debutto stagionale pur potendosi affidare ad un pacchetto tecnico-sportivo ben rodato e più che affidabile: la Ford Fiesta Rally3 della PR2 Sport gommata Pirelli, condivisa con l’esperto Nicolò Lazzarini. Un solo obiettivo, chiaro e semplice, per Alex: difendere e consolidare la leadership provvisoria di categoria, maturata in virtù di tre ori (Foligno, Adriatico e San Marino) e un argento (Val d’Orcia).





«Non ho mai affrontato questa competizione, ma tornare in Sardegna, su sterrati molto simili a quelli già calcati nel WRC, potrà esserci d’aiuto. Siamo i leader della classe Rally3 ma dovendo ancora scartare un risultato, dovremo essere bravi nel gestire il contesto» – ha commentato Lorenzato alla vigilia – «Sarà dura, ne siamo consapevoli, bisognerà sempre prestare particolare attenzione alle forature. Cercheremo di portare avanti una gara lineare, mirando ad incamerare punti pesanti in ottica campionato. Vedremo cosa ci riserverà questo weekend».

L’evento, dopo le consuete operazioni preliminari di venerdì 30 ottobre, entrerà nel vivo sabato e domenica con la disputa di dieci prove speciali in totale, caratterizzate da 90,39 chilometri di tratti cronometrati (escludendo i trasferimenti); la cerimonia di partenza così come il palco d’arrivo saranno allestiti presso Piazza del Popolo, nel cuore di Berchidda, centro nevralgico dell’intera manifestazione.





Classifica CIRT Rally3 (dopo quattro gare)

1. Alex Lorenzato punti 68; 2. Tosetto 42; 3. Bini 26; 4. Trevisani 14.

Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/20 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).

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