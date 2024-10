Dopo essersi fregiati del titolo IRCup, i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) agguantano il bronzo nell’ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco chiudendo terzi nella classifica finale della massima serie tricolore

L’intensa stagione vissuta dalla scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, si è conclusa così come era cominciata. Il portacolori Simone Campedelli, su Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli e condivisa con la compagna Tania Canton, infatti, lo scorso fine settimana si è fregiato del bronzo al termine dell’iconico 71° Rallye Sanremo, epilogo della massima serie tricolore 2024 archiviata, in tal modo, inanellando sette podi in altrettante gare. Il talentuoso pilota romagnolo, fresco del titolo nell’International Rally Cup conseguito un mese addietro, è tornato a calcare i selettivi asfalti del Ponente Ligure dopo tre anni di assenza recitando il ruolo di indiscusso protagonista nella prima tappa del venerdì, tanto da imporsi in tre prove speciali consecutive delle quattro disputate e chiudendo al comando. Leadership prima temporaneamente persa e poi riconquistata l’indomani a sole due frazioni cronometrate dal termine, dopo un avvincente botta e risposta con i diretti avversari, fino a quando non è risultato decisivo il penultimo passaggio sulla lunga “Carpasio – Rezzo” dove, suo malgrado, il driver cesenate ha perso definitivamente la vetta per giungere terzo al traguardo, come già sopracitato.

«C’è qualche rammarico, inutile negarlo. Avevamo dimostrato di essere molto competitivi, la vittoria poteva essere alla nostra portata» – la disamina di Campedelli a ruote ferme – «Abbiamo commesso un errore di valutazione al parco assistenza prima di affrontare l’ultimo giro. Abbiamo apportato alcune modifiche al set-up, ritenendo che il fondo fosse molto più asciutto di quanto si sia rivelato in realtà. Scelta sbagliata che abbiamo pagato prendendoci anche qualche bello spavento in frenata e in discesa. A quel punto non c’erano più le condizioni per spingere come avremmo voluto. Pazienza, il più delle volte ci si azzecca alla grande e altre no. Il tutto rientra in normali dinamiche di gara. Faccio i complimenti a Basso per aver vinto una competizione estremamente impegnativa nonché tra le più combattute e incerte dell’anno e quando è così ne beneficia sempre tutto il motorsport». Calato il sipario su una, ad ogni modo, più che positiva annata agonistica 2024, appuntamento alla prossima per un più che motivato Campedelli.





Classifica finale 71° Rallye Sanremo

1. Basso-Granai (Toyota GR Yaris Rally2) in 1h18’22”4; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) a 7”8; 3. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 8”; 4. Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’08”4; 5. Signor-Michi (Toyota GR Yaris Rally2) a 1’43”5; 6. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’49”3; 7. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’48”7; 8. Sartor-Mattucci (Skoda Fabia Evo Rally2) a 3’14”; 9. Chentre-Boglietti (Skoda Fabia Evo Rally2) a 3’15”9; 10. Santini-Barsotti (Skoda Fabia Evo Rally2) a 4’14”6.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.