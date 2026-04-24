Prima uscita stagionale per il portacolori Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 BMW), al via del 1° Slalom Città di Mussomeli – Trofeo “Peppino Farina” valido per il Campionato Siciliano di specialità

Alla trasferta in Sardegna, nell’ambito del blasonato 9° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini, si aggiungerà un ulteriore fronte agonistico per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Il prossimo fine settimana, infatti, il sodalizio presieduto da Eros Di Prima sarà al via del 1° Slalom Città di Mussomeli – Trofeo “Peppino Farina”, secondo appuntamento del Campionato Siciliano Slalom 2026.





Un’edizione inaugurale che vedrà la prima uscita stagionale dell’esperto portacolori Ciro Barbaccia, in lizza nel Gruppo Autostoriche al volante dell’Osella PA9/90 motorizzata BMW. «Come si suol dire, l’imminente gara nissena sarà molto utile per iniziare a prendere le misure e scrostarmi di dosso un po’ di ruggine, in vista di impegni futuri.





Ho già pianificato, infatti, la partecipazione alla Cronoscalata del Pollino che si svolgerà in Calabria ai primi di maggio; ancora da decidere se alla guida della Stenger, ci spero, o in alternativa della stessa Osella o della Paganucci, vedremo» – ha spiegato il pilota-preparatore alla vigilia – «In merito al “Mussomeli”, che dire. Non ho mai corso su quel tratto stradale. Sarà un ottimo banco di prova». La competizione si snoderà lungo un percorso di 2950 metri, intervallato da 12 postazioni di birilli, entrando nel vivo domenica 26 aprile con la salita di ricognizione; seguiranno le tre manche cronometrate che definiranno le classifiche finali.

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