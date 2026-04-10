Arriva, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, la nuova commedia di Orazio Bottiglieri dal titolo “La Lampada di Tanino”. Sul palco lo stesso Bottiglieri, Giuseppe Passarello ed Elena Sparacino. Assistente alla regia Claudio Saladino.

Appuntamento sabato 11 aprile, alle ore 21.15, e domenica 12 aprile, alle 17.45, in via Filippo Angelitti, 32.

In una disastrata famiglia palermitana arriva una strana lampada da dove esce fuori uno strano e buffo genio, Tanino, interpretato da Giuseppe Passarello. Così la coppia formata da Tony e Rosy, in serie difficoltà economiche, inizia a sognare un futuro diverso.





Ma l’amore e le cose importanti della vita cambiano i piani con un finale inaspettato. Una commedia che racconta l’amore di una coppia sicuramente non felice ma consapevole delle loro piccole fortune e capaci di accontentarsi, abitudine oggi sparita nella nostra società: un amore che si può riparare e preservare in una società che oggi butta tutto.

A rendere allegra e vivace a storia il simpatico Genio che con la sua comicità rende la commedia comica e gradevole al pubblico, in un racconto ironico dove protagonista è l’uomo e la sua umanità.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3926393204.

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