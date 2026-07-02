Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il raduno nazionale della Lega Giovani, svoltosi dal 26 al 28 giugno scorsi presso il resort Mare Pineta di Milano Marittima, che ha visto la partecipazione di una qualificata e attiva rappresentanza della delegazione Sicilia.

La tre giorni al Mare Pineta è stata un’intensa occasione di formazione, con panel di alto livello e il confronto diretto con esperti e ministri del partito. Al centro dei dibattiti, temi cruciali per i giovani e per il nostro Paese: infrastrutture, occupazione, scuola e merito, che hanno fornito a tutti i partecipanti strumenti concreti per operare sul territorio.





A margine dell’evento, il coordinatore regionale Giuseppe Miccichè ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“È stato un evento riuscitissimo quello promosso da Luca Toccalini e dalla Lega Giovani, e supportato da noi coordinatori regionali. In un contesto che ha visto la presenza di ragazzi provenienti da tutte le regioni d’Italia, la Sicilia è stata assoluta protagonista. Il messaggio che esce fuori dall’evento è chiaro: la Lega Giovani c’è, i ragazzi hanno voglia di fare e di metterci la faccia per essere non solo il futuro, ma soprattutto il presente della nostra nazione. Al di là di cosa si legge sui giornali, il messaggio che passa è quello di una Lega unita, unica e sempre a supporto dell’unico leader Matteo Salvini”.





Il coordinatore regionale delle scuole del movimento Andrea Perla ha dichiarato:

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al nostro coordinatore federale Luca Toccalini e a tutto il coordinamento nazionale per questo importante momento di confronto e di profonda crescita, sia personale sia politica. Usciamo da questi tre giorni con una consapevolezza ancora maggiore. La Lega vanta un radicamento solido nei territori, e anche le nuove generazioni sono le vere protagoniste di questa presenza capillare. Questo evento ci ha dato un’ulteriore spinta per lavorare e mettercela tutta. Per la Sicilia rinnovo l’obiettivo che mi sono posto sin dal primo giorno, lavorare senza sosta per costruire una struttura della Lega Giovani che sia solida, autorevole e realmente incisiva nella nostra isola”.

La trasferta si conclude con una rinnovata spinta programmatica per i vertici della Lega Giovani Sicilia, pronti a tradurre gli spunti emersi dal confronto con amministratori e ministri in iniziative concrete su tutto il territorio regionale nelle prossime settimane.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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