La lista “Architetti + di prima” guidata da Giuseppe Di Prima si candida al Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Palermo

Visione, etica, responsabilità: per un Ordine che guarda avanti

È stata presentata ufficialmente lo scorso 7 aprile, presso lo Spazio Sintesi di Rosa Vetrano, la lista “Architetti + di prima”, in corsa per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo. A guidarla è l’architetto Giuseppe Di Prima, candidato alla presidenza.





La lista nasce dalla volontà di restituire centralità all’architettura, riaffermando il ruolo dell’Ordine come presidio culturale e professionale, capace di immaginare e costruire un futuro condiviso per Palermo e il suo territorio.

Il programma si fonda su tre parole chiave: visione, intesa come capacità dell’architettura di interpretare e orientare il cambiamento; etica, per riaffermare la dignità della professione e contrastare l’abusivismo; e responsabilità, per promuovere un Ordine vicino agli iscritti, generatore di opportunità, cultura e innovazione.





Tra gli obiettivi principali, la lista punta su una formazione continua integrata con il mondo universitario, anche in vista delle lauree abilitanti, e sul rilancio dei concorsi di progettazione come strumenti meritocratici per valorizzare le idee, soprattutto dei giovani. Un’attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità, con l’impegno per l’uso consapevole dei materiali e per una pianificazione urbana più attenta ai contesti. Al centro anche la necessità di un presidio attivo del territorio, che valorizzi le aree interne e non solo il capoluogo.

«Palermo ha bisogno di futuro. E l’architettura deve tornare a essere uno strumento di immaginazione civica, di racconto, di progetto collettivo» – si legge nel manifesto della lista.





Chi è Giuseppe Di Prima

Architetto e interior designer, fondatore dello studio gdparchitettura, Giuseppe Di Prima è specializzato nell’uso della pietra naturale ed è riconosciuto a livello internazionale per la qualità materica e cromatica dei suoi progetti. Ambasciatore della pietra siciliana, con missioni in Corea del Sud, negli Stati Uniti e in diverse città italiane. Le sue opere sono state pubblicate su riviste come AD, Domus, Interni, IoArch. Tra i suoi progetti principali si annoverano il restauro contemporaneo di un interno a Palazzo Sambuca, un Parco Termale a Montegrotto Terme e il progetto di recupero dell’ex Abbazia di Gangivecchio.





I componenti della lista “Architetti + di prima” (in ordine alfabetico)

Domenico Argento, Salvatore Cascio Ingurgio, Emanuela Di Gaetano, Alessandra Gambino, Susanna Gristina, Francesca Italiano, Luciana Macaluso, Nicola Piazza, Roberta Romeo, Eleonora Sciortino, Giuseppe Sucato, Roberto Termini, Mario Ventimiglia e Fabrizio Favuzza (sez. B).

