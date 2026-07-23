La Compagnia Arte pupi Fratelli Napoli, maestri pupari catanesi dal 1921, su richiesta del comune di Alì, in provincia di Messina, sabato 25 luglio, alle ore 20.30, metterà in scena a Piazza Duomo “La Passione di Agata“, spettacolo dedicato al racconto storico e spirituale del dramma interiore di Agata, serva di Cristo.

“Patrona della città di Alì, come per la nostra Catania- dichiara Davide Napoli- è Sant’Agata e quest’anno nell’ambito dei festeggiamenti della “Festa Ranni” saremo presenti con due spettacoli dedicati a Sant’Aituzza:”La Passione di Agata” e “Come Sant’Agata ritornò a Catania” che andrà in scena il 18 agosto”.





Un dramma, costruito sulla base dei testi latini, firmato da Alessandro e Fiorenzo Napoli, che racconta la storia interiore di Sant’Aituzza mantenendo tutti quegli episodi di tradizione popolare come i famosi particolari del telaio e del velo. La voce di Agata sarà interpretata dall’attrice Tiziana Giletto.

“Abbiamo ripreso una tradizione dell’arte puparesca catanese– spiega Alessandro Napoli– perché mettere in scena la vita dei santi, oltre al classico repertorio cavalleresco, è un felice legame con la nostra storia di antichi pupari, che non abbiamo mai dimenticato di onorare”.

Una rappresentazione scenica tutta barocca con lo schiaffo, lo strappo delle mammelle, il tratto d’eculeo in scena e la fornace, che mette in contrapposizione la santità di Agata innamorata di Cristo e la carnalità di Quinziano accecato dalla malata voglia di possedere la giovane donna a qualunque costo.

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