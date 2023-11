Abbiamo tutti una migliore amica, ma quanti possono vantarsi di avere una miglior nemica? È tutto pronto per il secondo appuntamento del cartellone artistico dell’associazione teatrale “Sotto il Tocco” al Teatro di via Ravanusa 18 a San Giovanni La Punta, che vede la direzione artistica di Michele Russo. Sabato 2 dicembre alle ore 20,30, domenica 3 dicembre alle ore 18 e domenica 10 dicembre alle ore 10 il sipario si alzerà sulla commedia brillante “La mia miglior nemica” di Cinzia Berni per la regia di Emanuele Leotta. Quattro protagoniste sulla scena della vita. Quattro donne con problemi molto umani, molto terreni. Clara (Elisabetta Russo), Elena (Linda Cantarella), Laura (Arianna Grasso) e Gianna (Valentina Battiato) daranno vita a una storia in cui, incrociando per volontà o assoluta casualità i loro destini, arriveranno a un punto di non ritorno. Amicizia, tensione, incastri, amori, tradimenti, gelosie, equivoci dipingono una storia molto femminile, in cui non ci sono “eroine”, “principesse” o “cattive”, ma esseri umani, con le loro fragilità e incertezze, con le loro domande sul senso della vita e dell’amicizia. Cosa vuol dire essere amiche? Cosa essere nemiche? Si delinea così una storia che fa del rosso amore e del giallo thriller i propri colori primari. Un tripudio di situazioni al limite, in un metaforico gioco in cui le carte in tavola saranno le stesse protagoniste della partita della vita. L’Associazione “Sotto il Tocco”, da sempre attenta a scenari freschi, moderni, dalla forte attualità e dal solido realismo, porta in scena “La mia miglior nemica”, frizzante commedia scritta da Cinzia Berni. L’autrice, dopo aver trattato intelligentemente di uomini, stavolta si focalizza interamente sul suo universo, forse molto più complicato: la donna. E lo fa attraverso voce, gesti e pensiero di quattro ragazze molto diverse. Tramite uno scenario molto quotidiano, con la possibilità di cambiare idea perché non tutto è come sembra. Direttore di palco Marco Legname, Tecnico Audio e Luci Luca Coco, scene Salvino Scirè. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45

Luogo: Teatro via Ravanusa 18, Ravanusa , 18, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.