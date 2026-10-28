Un’esibizione carica di pathos, talento e puro trasporto emotivo ha conquistato l’aula magna del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. La Modica Gospel Academy e la MGA Band, si sono esibiti dal vivo in occasione della sessione degli esami di laurea della solista Elma Rizza, sotto la direzione del Maestro Giorgio Rizza.

Un momento accademico che si è trasformato in un vero e proprio concerto d’eccezione. La commissione e il pubblico presente sono stati condotti in un viaggio musicale e spirituale composto da sette brani: una scaletta che ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del gospel — partendo dall’intramontabile “Amazing Grace” — per poi abbracciare le grandi interpretazioni soliste di Elma Rizza sui capolavori di leggende e grandi interpreti internazionali come Whitney Houston, Michael Jackson e Cynthia Erivo. Tra i momenti più toccanti, l’esecuzione di brani del calibro di “Stand Up” di Cynthia Erivo), “Man in the Mirror” di Jackson, la celebre “Bridge over troubled water” di Simon & Garfunkel e l’esplosiva “For every mountain”.









L’affiatamento tra il coro, la MGA Band e l’inconfondibile vocalità di Elma Rizza ha regalato un vero e proprio tripudio di emozioni, coinvolgendo profondamente i membri della commissione e tutti gli astanti.

A coronamento della straordinaria prova artistica e accademica è arrivato il massimo riconoscimento: la commissione d’esame ha conferito ad Elma Rizza ( la tesi di laurea era “Gospel tra pop , soul e musical”) la votazione di 110 e lode con menzione d’onore.

L’ennesima conferma dell’eccellenza e della qualità artistica che la Modica Gospel Academy, guidata con passione dal Maestro Giorgio Rizza, continua a portare e promuovere sul territorio e nelle più prestigiose istituzioni musicali.

Luogo: Conservatorio Messina

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.