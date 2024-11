Trapani – venerdì 29 novembre, alle ore 21.00, presso la Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico, Piazzetta San Domenico, a Trapani, si terrà il concerto di beneficenza “La musica adotta la Tradizione”. Organizzato dal gruppo Sacro “La Separazione – ceto Orefici”, l’evento – che contribuirà alla raccolta fondi per il progetto di restauro del Gruppo Statuario “La Separazione ceto Orefici”, che apre il corteo della processione dei Misteri di Trapani – vede coinvolti in qualità di partners l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Conservatorio di Stato “A. Scontrino” di Trapani.

Sul palco sarà infatti protagonista l’Orchestra di Fiati del Conservatorio, diretta dal Maestro Paolo Morana, che proporrà un repertorio che spazierà dai grandi classici del genere alle grandi colonne sonore di compositori italiani, quali Ennio Morricone e Nino Rota, e internazionali come Hans Zimmer e Vangelis. Composta da un organico strumentale di circa 50 elementi tra flauti, oboi, fagotti, clarinetti, sassofoni, corni, trombe, tromboni, euphonium, basso tuba e percussioni, l’orchestra è costituita sia da allievi che ex allievi e da alcuni docenti del Conservatorio di Musica, tra cui Salvatore Schembari e Salvatore Ciccotta (Clarinetto). Attiva da diversi anni, l’orchestra ha svolto un’intensa attività concertistica riscuotendo consensi di pubblico e di critica proponendo un variegato repertorio musicale che spazia tra diversi generi musicali: leggera, jazz, musica classica e musica originale per orchestra di Fiati.

Durante la serata, presentata da Sabina Braschi, verrà conferito, in collaborazione con “La Strada della Passione”, il Premio “Desirè Monteleone” dedicato alla piccola Desirè prematuramente scomparsa a causa di una malattia rara.

