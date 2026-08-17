La musica di Astor Piazzolla risuonerà per una sera ai piedi del Castello di Roccella per il terzo appuntamento di Roccamaris. Incontri d’estate al Castello, la rassegna culturale curata dall’Associazione Roccamaris APS in collaborazione con il comune di Campofelice di Roccella (PA).

A portarla in scena il Trio Meridiano, composto da Andrea Fazio al violino, Simone Fazio all’oboe e Giorgio Buttitta alla chitarra.

Andrea e Simone Fazio, originari di Campofelice di Roccella, nonostante la loro giovane età, hanno solcato i palcoscenici di tutto il mondo e per l’occasione tornano, accompagnati da Buttitta, per offrire un momento di musica intenso e travolgente.

L’Ensemble nasce a Palermo nel 2022 con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l’eredità musicale di Astor Piazzolla e si distingue per l’insolita combinazione timbrica, che unisce strumenti provenienti da tradizioni differenti. Attraverso un attento lavoro di trascrizione e adattamento, il trio propone una rilettura originale dei brani piazzolliani, mantenendone l’intensità espressiva e mettendo in luce nuove sfumature sonore.

Piazzolla è stato un musicista e compositore argentino. Fu l’ideatore del nuevo tango, che fece della danza argentina più tradizionale musica da concerto. La particolarità della suo lavoro è nell’inserimento di accordi inattesi, dissonanze e improvvisazione che muta radicalmente la fisionomia del tango. La sua musica ha attirato un interesse sempre crescente conquistando il mondo.

L’appuntamento con il Trio Meridiano e la rassegna Roccamaris è domenica 16 agosto 2026 alle 21 al Castello di Roccella. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito roccamaris.it, chiamare i numeri 3204561769 e 3492259557 o scrivere a info@associazioneroccamaris.it.

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