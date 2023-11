“La Musicoterapia in Italia e in Europa: formazione, professione e ricerca” è il tema che verrà trattato durante il seminario organizzato il 22 novembre dalle ore 9.00 alle 14.00 presso la Sala Sollima del Conservatorio di Palermo. L’incontro rientra tra le attività per la celebrazione della 10ª Giornata Europea della Musicoterapia “Together we sing and dance”.

Istituita dalla Confederazione europea Associazioni professionali di Musicoterapia (EMTC) nel 2014, la Giornata viene celebrata ogni anno e tutti i professionisti della Musicoterapia iscritti alle Associazioni professionali che fanno parte di EMTC organizzano eventi e seminari esperienziali aperti a tutti per divulgare le potenzialità e l’importanza di tale professione. Gli eventi proposti in Europa verranno diffusi attraverso il sito www.musictherapyday.eu . EMTC è la Confederazione di Associazioni professionali di Musicoterapia in Europa. Lo scopo principale di EMTC è promuovere la professionalità della Musicoterapia a livello europeo, favorendo il rispetto reciproco, la comprensione e lo scambio tra i professionisti della Musicoterapia in Europa. EMTC è stata fondata 32 anni fa il 15 Novembre 1991, ne fanno parte 33 paesi che rappresentano 51 Associazioni professionali e circa 7500 musicoterapeuti (www.emtc-eu.com).

Da Giugno 2022 la Prof. Elide Scarlata, coordinatore del Biennio di Teorie e Tecniche in Musicoterapia e docente di Musicoterapia applicata, riveste la carica di Presidente EMTC per il triennio 2022-2025. L’incontro vedrà la partecipazione di diversi esperti internazionali e professori sia dell’Università di Palermo che dei Conservatori italiani che hanno attivato il Biennio in Teorie e Tecniche in Musicoterapia. Tra di essi il Prof. Jos De Backer, ricercatore, professore di Musicoterapia al Dipartimento di Medicina e Neuroscienze dell’Università LUCA di Leuven (Belgio) e Capo Dipartimento dell’Unità Psichiatrica della stessa Università, svolgerà una lezione magistrale dal titolo: “Le applicazioni e la ricerca dell’improvvisazione clinica nella formazione e nella pratica clinica”.

Vista la capienza ridotta della Sala Sollima, è necessaria la registrazione consultabile alle news del sito www.conservatoriopalermo.it

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatti

