Si intitola “La notte sensoriale di Giunò” l’evento che si terrà venerdì 29 settembre alle ore 19 al Club del Circoletto di Mondello. Un’esperienza sensoriale per l’appunto in cui il fascino della moda incontra quello della natura, con un tocco esotico di cui si fanno testimonianza i kimono di Giunò, la stilista palermitana famosa per il taglio asimmetrico dei suoi modelli, per i loro colori, per le stoffe selezionate con cura e lavorate con ricercatezza, in un’aura di Oriente che però si fa mondo, di un passato favolistico che si trasforma in una contemporaneità capace di ritrovare un fascino che si credeva perduto. Si potranno toccare con mano, questi tessuti, si potranno ammirare da vicino i filati da cui nascono le creazioni, in uno scambio di sensi, per l’appunto, che si trasmetteranno dal manufatto all’idea creativa, dal prodotto finito all’incanto che se ne ricava alla vista, fino a farne outfit di classe. Uno scambio che le semplici sfilate spesso non riescono a instaurare e che qui, invece, finisce quasi per ribaltare i ruoli, per far sentire chi assiste protagonista.

La serata organizzata da Giunò e dal Made in Italy Collection è aperta, per informazioni sull’ accreditamento tavoli consultare www.madeinitalycollections.com

Luogo: Circoletto fi Palermo, Via basilea, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 29/09/2023

Data Fine: 29/09/2023

Ora: 19:00

Artista: Giunó

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.