Da qualche mese in via G. Pitrè, è stata inaugurato il nuovo ufficio immigrazione della Questura di Palermo. Purtroppo, la bellissima struttura che ha portato finalmente “ luce” al quartiere Pitrè, crea purtroppo DISAGIO tra i residenti; disagi a causa di qualche utente immigrato che usa la STRADA e gli alberi come toilette all’aperto.

Chi passa deve assistere infatti ai bisogni fisiologici di qualche ben educato ragazzo, adulto, in attesa del suo turno. Quanto più volte segnalato alla struttura, la risposta è stata di chiamare il 112 !! ….. Assurdo…. Perché non utilizzare una “volante” durante le ore d’ufficio….? Magari si risolverebbe anche l’alta velocità delle vetture che salgono e scendono a violando e non rispettando il limite di 30km.h. segnalato da qualche tempo… Aspettiamo l’incidente?

Luogo: Cittadella della Polizia di Stato, Via Giuseppe Pitrè ., PALERMO, PALERMO, SICILIA

