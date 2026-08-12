Associazioni, cittadini e realtà del territorio a confronto per una Palermo migliore. Sarà un momento ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????? ????, ????????????????????????????????????????????, ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????, quello in programma alle 18 di giovedì 13 agosto in piazzetta Bagnasco. Un pomeriggio durante il quale ???????????????????????? ????????????????????????????, presidente dell’a???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????, si confronterà con gli attivisti di FILIIS Palermo, comunità civica composta da persone unite dall’idea che “una città funziona meglio quando i cittadini partecipano”: insieme per una legalità che non fa sconti, per il rispetto degli spazi comuni, per una cura quotidiana che non aspetta l’emergenza.

L’evento fa parte del cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

















Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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