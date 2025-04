Anche quest’anno la comunità di Piana degli Albanesi è pronta a onorare la tradizione religiosa della Pasqua arbëreshe, unica e caratteristica sia dal punto di vista liturgico che per ciò che riguarda la tradizione dei magnifici abiti e gioielli che solo a Piana degli Albanesi si possono ammirare.

I riti pasquali a Piana degli Albanesi sono caratterizzati dalla solennità e dalla magnificenza delle celebrazioni e degli abiti storici che si sono tramandate nei secoli, mantenendo inalterato tutto il loro fascino.” Domenica 20 aprile condivideremo, la solennità religiosa e liturgica e la partecipazione profonda alla nostra Pasqua Arbëreshe. Vivremo ancora insieme una domenica di Pasqua che è un onore potere definire solo nostra, distintiva, meravigliosa, che ci regala ogni anno immagini e sensazioni indimenticabili” dichiara il sindaco Rosario Petta.





L’abito storico tradizionale di Piana degli Albanesi – Hora e Arbëreshëvet dal 2016 è iscritto al R.E.I.S. Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia e nel Libro dei Mestieri, dei Saperi e delle Tecniche Costumi tradizionali femminili della comunità albanofona di Piana degli Albanesi.

“Vedremo i nostri abiti storici indossati con estrema cura e orgoglio, e i nostri gioielli, creati con estrema sapienza dai Maestri Orafi “Gli Ori di Piana Lucito”, arricchire la Piazza Vittorio Emanuele al culmine del corteo tradizionale. Saremo ancora una volta partecipi della nostra magnifica Santa Pasqua” ha aggiunto e concluso il primo cittadino.





“Le Radici del Futuro”: l’omaggio de il Made in Sicily alla comunità arbëreshe

Non poteva mancare in un momento così solenne per la comunità arbëreshe la collaborazione con il Made in Sicilyche ha fatto del racconto delle radici la propria ragion d’essere. In questo caso si tratta di un murale dal titolo emblematico “Le Radici del Futuro” firmato da Giulio Rosk, uno dei più talentuosi artisti di street art italiani, già autore di due iconiche immagini a Palermo: “Giovanni Falcone” alla Cala e la “Ragazza del Futuro” realizzata per Cesare Cremonini nel quartiere Sperone. Presta il volto al futuro delle nostre radici Ester Pantano, attrice nota per le sue interpretazioni tra cui Leoni di Sicilia e la Serie Makari.

“Si tratta di un manifesto visivo che invita a guardare avanti con consapevolezza, partendo da ciò che siamo stati. Le comunità, come quella albanese, che hanno saputo resistere al tempo sono dimostrazione di quanto sia potente per l’uomo la propria storia ed appartenenza” spiegano gli idetori del progetto Giovanni Callea e Davide Morici de il Made in Sicily.





Programma eventi Pasqua arbëreshe 2025

Sabato 20 aprile ore 18

Teatro del Seminario.“TË NDAJTUR JEMI MË SHUMË”

Proiezione del video “Të Ndajtur Jemi Më Shumë”, dedicato al Prof. Giuseppe Schirò Di Maggio realizzato da VRANIN GECAJ, kosovaro originario di Peja, cosmopolita, creator digitale, giornalista, è regista e documentarista di chiara fama. Fra i lavori più notevoli, risalta il Videocatechismo della Chiesa Cattolica.

Ha esplicato la sua attività in quasi tutte le nazioni europee.

Nell’Agosto del 2024 ha realizzato a Piana degli Albanesi le riprese al nostro illustre poeta e scrittore Giuseppe Schirò Di Maggio, una intervista sulla situazione culturale e linguistica della nostra cittadina. Dall’intervista, ricca di argomenti, è nata la magnifica realizzazione che verrà proiettata sabato 19 aprile ore 18,00 nel Teatro del Seminario.





Domenica 20 Aprile 2025

Ore 10.30 Pontificale Proclamazione del Vangelo in varie lingue

ore12.00 sfilata delle donne in costume tradizionale lungo il corso Giorgio Kastriota

ore13.30 Distribuzione uova rosse e sorteggio premi in Piazza Vittorio Emanuele

ore 17 – Teatro del Seminario Jemi Arbëreshë me Nostalgji – Il racconto della Nostalgia Arbëreshe

Lo spettacolo di narrazione e musica dal titolo Jemi arbëreshë me Nostalgji – Il racconto della Nostalgia arbëreshe, si basa sul tentativo di immaginare gli stati d’animo e le emozioni provate dai primi arbëreshë che più di 500 anni fa lasciarono l’Albania per approdare in Sicilia dopo un lungo pellegrinaggio.

Il filo del racconto ripercorre il viaggio degli arbëreshë e alcune vicende storiche presentandole in chiave narrativa. Non mancano i riferimenti al presente e alle nuove sfide che gli arbëreshë sono chiamati ad affrontare oggi. Musica e narrazione si intrecceranno per dare luogo a un dialogo profondo e necessario per servire le trame tramite le quali si snoda la storia degli arbëreshë.

Testi di Mario Calivà – Musiche di Pierpaolo Petta

Per info e prenotazioni: 3299741969

ore 18.30 concerto degli Shega in Piazza Vittorio Emanuele





Gli SHEGA sono una band Arbëreshe originaria di Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshëvet), in Sicilia. Le loro canzoni in lingua nativa affondano le radici nei canti arbëreshë per poi raggiungere universi sonori come il neo-cantautorato italiano e il pop-folk americano. L’anima degli SHEGA oltrepassa per mezzo del mistero, dell’energia e dell’emozione ogni barriera linguistica, attingendo dal proprio vissuto e dando luce a una cultura minoritaria che, seppur storica, è ancora poco conosciuta. Hanno all’attivo un album (SHEGA, 2021) e numerosi tour europei (Germania, Svizzera, Kosovo).

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

La Pasqua Arbëreshe è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Eparchia, la Proloco Piana, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, e della città Metropolitana di Palermo, con l’Unione dei comuni Besa.

