Musica dal vivo, grigliate e giochi per bambini come la caccia al tesoro. Lunedì 11 aprile, dalle 10 alle 18, il parco di Villa di Tasca (Viale Regione Siciliana Sud Est, 397) organizza una giornata speciale per Pasquetta.

Nei sei ettari del polmone verde che circondano la dimora storica dei conti Tasca d’Almerita, dalla mattina sino al pomeriggio, il programma prevede musica dal vivo e grigliata con alcune attività per i più piccoli: dalle 11 “la caccia al tesoro botanico” e dalle 14 “la caccia alle uova”. La prima è promossa promossa da Grandi Giardini Italiani e avvicinerà i più piccoli al patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. All’ingresso i partecipanti riceveranno una mappa del Tesoro che guiderà i botanici in erba alla scoperta dei segreti del parco, tra tra enigmi e indovinelli. La caccia alle uova farà correre i più piccoli alla ricerca delle stesse uova che poco prima avevano dipinto.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.