Quarto appuntamento per la Rassegna letteraria “Al centro della Parola” organizzata al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano.

L’iniziativa culturale, che ha preso il via a marzo e che proseguirà fino a ottobre – con una pausa nei mesi di luglio e agosto – nei locali al primo piano del grande Centro di cui è direttore Sandro Petretto, ospiterà il 21 giugno alle ore 18 il giornalista Massimo D’Antoni, autore del libro “La Pescatrice Araba”, Aulino Editore.

Il libro

Sicilia, 1970. Su un peschereccio della flotta del paese immaginario di Rocca di San Paolo, mentre governa il timone muore il marinaio Nino Pompeo, uomo buono dai grandi ideali. A tutti sembra una disgrazia. Non alla giovane e bella moglie Ines, rimasta sola ad accudire le gemelline Maria e Karima. Tunisina di nascita, giunta in Sicilia quando era bambina assieme al padre e al fratello, la donna chiede e ottiene dall’armatore Stefano Barbera, da tempo molto attratto da lei, di prendere il posto di Nino a bordo dell’Aragona Madre, nome del natante, anche allo scopo di indagare. È questa la prima di una lunga serie di sfide che Ines intraprende contro usi e costumi in cui non si riconosce, affermando sempre la sua dignità, non esitando a puntare il dito perfino contro il fratello e addirittura contro la mafia. Una storia improntata sulla voglia di riscatto, che prova a fornire una chiave possibile del tema dell’integrazione e per il superamento di quelle barriere culturali e patriarcali che, ancora oggi, e non certo solo in Sicilia, continuano a rivelarsi difficili da superare.

Massimo D’Antoni è un giornalista di Sciacca. Presidente del CdA di Rmk Tv, emittente storica di Sciacca, collabora con l’agenzia di stampa Ansa. Organizzatore e conduttore di talk show televisivi e letterari, negli anni ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui Teleacras Agrigento, Tele Radio Sciacca, Tv9 Telemaremma Grosseto, Il Mediterraneo Palermo. Per Gianmarco Aulino Editore ha diretto il settimanale Controvoce, e per la collana Coup de foudre, ha pubblicato il racconto Il maresciallo e il disertore.

Massimo D’Antoni dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.





