La pluripremiata scrittrice Denise Catalano, già vincitrice del Primo Premio della prima edizione del Concorso letterario “L’Approdo narrativo”, con il racconto breve “Ci siamo letti prima di amarci”, è stata delegata per l’assegnazione del Premio speciale “Mario Miserendino”, afferente alla seconda edizione de “L’Approdo narrativo”. Il Premio “Mario Miserendino”, come già per la precedente edizione, è prezioso e insostituibile corollario del Premio letterario promosso dall’associazione culturale Rigatonidea afferente all’ampio progetto culturale “Mondello Aurea Maris”.

Ecco il messaggio rilasciato da Denise Catalano e diffuso in un video sui social: “Quest’anno, avrò l’onore di essere giudice unico, delegata dall’associazione culturale Rigatonidea, organizzatrice della 2ª edizione del concorso letterario “L’Approdo narrativo”, per l’assegnazione del Premio speciale, Mario Miserentina, per la sezione “Poesia” e “Racconto breve”. Valuterò ogni opera con attenzione alle ricerca dell’autenticità, originalità e sensibilità. Se anche tu hai una storia o una poesia dedicata al mondo dei giovani, dell’adolescenza, dell’infanzia o del sociale, ti invito a partecipare. Ti aspetto e buona struttura“.

Denise Catalano è scrittrice, poetessa, praticante giornalista pubblicista, Accademica di Sicilia e responsabile della segreteria amministrativa della Fondazione Tricoli. Ha pubblicato la raccolta di racconti Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria storia vita di cui è anche illustratrice, è coautrice de L’approdo narrativo 2025 e ha firmato la prefazione di Pagine di Sicilia. Miti e leggende, la postfazione di D’Amore e d’amori. Echi del Simposio di Platone e un capitolo del saggio Non basta dire basta. Scrive articoli culturali per la testata giornalistica Referencepost.it. È stata giurata del Concorso letterario “L’Approdo narrativo kids 2026”. È stata intervistata da diverse emittenti televisive e radiofoniche fra cui TeleOne, Video Sicilia, Radio In, Radio Time, Radio Panorama, e sulla sua attività hanno scritto molte testate giornalistiche; sono stati pubblicati articoli anche su due numeri di BabbaluciNews (nn. gennaio e maggio 2026) e, in due lingue, sul giornale “L’Italoamericano”, fondato nel 1908 e con sede negli Stati Uniti. Nel 2019 ha ricevuto il titolo di “Cavaliere di Giustizia”, nel 2021 il Premio “Gaia – Menzione speciale”, nel 2024 il titolo “Cavaliere Benemerito della Cultura – Ruggero II di Sicilia”, nel 2025 il Premio Internazionale “Mondello Aurea maris”, il Primo Premio “L’Approdo narrativo”, e i riconoscimenti “Impegno Bellezza Luce – Montecitorio” e “Impegno professionale e Talento letterario – palazzo Reale Palermo”; nel 2026 lo “Special Award alla Cultura – Mondello Arte Expo”, un “Encomio Solenne – Solidarietà Legalità e Costituzione italiana”- Assemblea Regionale Siciliana”, il Premio “Cittadinanza Attiva – Campidoglio”, il riconoscimento “Sicilia” da Edizioni Ex Libris, l’attestato di partecipazione “SicilArtè 2026” e l’attestato di partecipazione e riconoscimento al “IV Festival della legalità e della gioia 2026”, promosso dal Parlamento della Legalità Internazionale. Nel giugno del 2026 ha ricevuto l’investitura di Accademica di Sicilia. È finalista al concorso internazionale di poesia “Il federiciano” con la lirica Nello stesso abbraccio, che sarà pubblicata in un volume antologico.

Il concorso letterario è suddiviso in due categorie, poesia, curata da Antonino Schiera, e racconto breve, curato dallo scrivente Carlo Guidotti. Il termine per presentare i propri scritti è fissato al 15 agosto; tutte le informazioni per la partecipazione sono consultabili su www.lapprodonarrativo.it. La cerimonia di premiazione si terrà al Palazzo reale di Palermo il prossimo 24 ottobre. I testi risultati finalisti saranno pubblicati in un volume antologico prodotto dalla casa editrice Edizioni Ex Libris, come già avvenuto per “L’Approdo narrativo 2025” e “L’Approdo narrativo kids 2026”, per i quali Denise Catalano è stata rispettivamente vincitrice del primo premio e giurata.

Dal post dell’associazione: “Chi meglio di chi ha già percorso questo viaggio può riconoscere l’anima e la forza di un testo? Denise sceglierà i due elaborati (uno per la Poesia e uno per il Racconto Breve) preferibilmente dedicati al mondo giovanile, dell’adolescenza, dell’infanzia o al sociale. Ascoltate le sue parole nel video e lasciatevi ispirare!“

Carlo Guidotti

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