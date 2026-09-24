Si è svolto ieri, 23/09/2026, il primo congresso nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, il Congresso si è svolto in modalità telematica.

Ospite del Congreso è stato il Dr. Domenico Amato Segretario Confederale di Confintesa e Segretario Nazionale di Confintesa Sanità oltre che Segretario Territoriale di Confintesa Palermo e Sicilia.

I Delegati al Congresso sono stati: Giovanni Corrao segretario nazionale uscente, Bartolo Pavone Responsabile Confintesa L.C. Messina, Roberta Carrubba Responsabile Confintesa L.C. Catania, Siracusa e Torino, Alessio Fiore Responsabile Confintesa L.C. Lecce, Maria Pia Monaco componente segreteria Confintesa L.C. Catania, Ornella Russo della Segreteria Nazionale Confintesa L.C. uscente, Agata De Simone Confintesa L.C. Lecce.

Su proposta del neosegretario nazionale Confintesa L.C. la nuova segreteria risulta così composta.



1. Roberta Cavasino – Segretario Nazionale.

2. Givanni Corrao – Vicesegretario Nazionale – Segretario Amministrativo.

3. Roberta Carrubba – Componente.

4. Bartolo Pavone – Componente.

5. Ornella Russo – Componente.

6. Alessio Fiore – Componente.

7. Maria Pia Monaco – Componente.

“Ringrazio tutti i delegati per la fiducia riposta nei miei confronti, i problemi della mondo della scuola, dei professori di qualsiasi ordine e grado degli ATA e della dirigenza scolastica sono innumerevoli e di vecchia data, ma sono sicura che con il lavoro di squadra, credo di essermi scelta un ottima squadra, riusciremo a fornire delle possibili soluzioni atte a risolvere i problemi del nostro comparto”, così dichiara la Prof.ssa Roberta Cavasino neoeletta Segretario Nazionale di Confintesa Lavoratori della Conoscenza.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, Via, giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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