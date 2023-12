LA PROGRAMMAZIONE DI CINEMATOCASA dal 5 al 9 dicembre 2023

di Press Service

04/12/2023

MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2023, ore 20.30

L’amoureuse (Francia 1992 – 103 minuti)

di Jacques Doillon con Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Thomas Langmann

Una giovane che non riesce a decidersi tra due uomini di cui è innamorata rimane incinta e non sa chi sia il padre.

V.O. con sottotitoli in italiano

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 2023, ore 20.30

El porqué de las cosas (Spagna 1994 – 110 minuti)

di Ventura Pons con Rossy de Palma e Sergi Mateu

Adattamento cinematografico del libro di Quim Monzò, suddiviso in quindici racconti nei quali si descrivono alcuni dei sentimenti più importanti della condizione umana: l’onestà, l’amore, il desiderio, la paura, l’egocentrismo, l’incertezza. Ciascuno di essi è radicato in ogni singolo attore.

V.O. con sottotitoli in italiano

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE, ore 20.30

Cena e spettacolo 20 euro (a scelta dal menù: un antipasto, un primo o un secondo a scelta, acqua, vino e caffe). Sul palco di Cinematocasa: il sassofonista jazz Fabio Lo Cascio del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Sullo sfondo le immagini de “La Corazzata Potëmkin” di Sergej M. Ejzenštejn.

VENERDI’ 8 DICEMBRE ore 13.30

Pranzo e spettacolo 20 euro (a scelta dal menù: un antipasto, un primo o un secondo a scelta, acqua, vino e caffe). Sul palco di Cinematocasa, SHRAVAN – CIRCUS CLOWN: un intrattenimento per grandi e bambini, uno spettacolo di mimo, magia e giocolerie.

SABATO 9 DICEMBRE ore 20.30

Cena e spettacolo 20 euro (a scelta dal menù: un antipasto, un primo o un secondo a scelta, acqua, vino e caffe). Sul palco di Cinematocasa: il polistrumentista Antonio Ferrara (flauto turco, liuto arabo, chitarra flamenca e tamburi a cornice) Sullo sfondo le immagini dei capolavori di Buster Keaton.

SABATO 9 DICEMBRE 2023, ore 10.30

PRIMA COLAZIONE E LEZIONE DI PROVA DI PITTURA

Anna ti condurrà per mano nel mondo della disegno e della pittura. La prima prova è da considerarsi gratuita. Per info e prenotazioni 333 4486122 (ANNA)

Luogo: Cinematocasa, Via Maqueda, 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 05/12/2023

Data Fine: 09/12/2023

Ora: 23:30

Artista: CINEMATOCASA

Prezzo: 0.00

