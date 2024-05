La rassegna “Il Fiore Pellegrino” organizzata dall’associazione culturale MusicaMente di Palermo, prosegue con l’omonimo oratorio “Il Fiore Pellegrino”, diretto da Fabrizio Lupo, in una straordinaria performance che celebra la vita e il culto di Santa Rosalia. Con le musiche di compositori di fama internazionale come Giovanni Sollima. L’appuntamento è domani, a Sferracavallo, alle 21, alla Chiesa SS. Cosma e Damiano.

Il Festival rientra nell’ambito delle attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo a valere sulle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo, nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo. Uno spettacolo, su libretto e regia di Fabrizio Lupo, dove leggende si intrecciano con la storia, le devozioni, le immagini, i simulacri, i carri allegorici, le edicole votive. Rosalia sarà interpretata dal soprano Martina Licari, San Benedetto in video da Bandiougou Diawara, Rosalia (voce recitante) da Alessandra Guagliardito, narratore (voce recitante e canto), Maurizio Maiorana, il melologo della veggente é interpretato da Egle Mazzamuto. Le musiche sono di Francesco La Licata, Paolo Rigano, Maurizio Maiorana, Giovanni Sollima e Salvatore Passantino in ordine di esecuzione. Per l’occasione compongono l’Arianna Art Ensemble: Andrea Rigano (violoncello), Martina Ricciardo e Agnese Amico(violini), Giorgio Chinnici (viola), Giovanni Volpe (violoncello), Cinzia Guarino (clavicembalo), Paolo Rigano (chitarra, uod e liuto). Assistente alla regia è Silvia di Giovanna, i video e gli effetti speciali sono di Veronica Randazzo e le ombre di Chiara Cumignano con la collaborazione di Gabriele Prestifilippo.

Ingresso con contributo libero

Luogo: Chiesa SS. Cosma e Damiano di Sferracavallo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 28/05/2024

Data Fine: 28/05/2024

Ora: 21:00

Artista: Il Fiore Pellegrino di Fabrizio Lupo

Prezzo: 0.00

