In relazione alle notizie diffuse nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa, la Regione Siciliana ritiene necessario fornire alcune precisazioni per una corretta informazione sui fatti: la costituzione del “Dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali” non ha comportato alcun aumento di personale, né di risorse. Si tratta di una riorganizzazione che ha semplicemente determinato l’accorpamento in un unico dipartimento di competenze precedentemente distribuite tra diversi uffici, principalmente della Segreteria generale.

Per quanto riguarda specificamente il servizio del Cerimoniale, si è invece registrata addirittura una riduzione del personale: dalle 27 unità del 2024 si è passati alle attuali 23.

Il resto del personale in servizio al dipartimento, che svolgeva già la propria attività alla Presidenza della Regione, comprende diverse figure professionali con ruoli specifici: amministrativi, tecnici e ausiliari, non riconducibili ad attività cerimoniale.

