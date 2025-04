MARSALA. “La Riforma del Terzo Settore: Runts e Amministrazione condivisa” è il tema su cui si dibatterà a Marsala, mercoledì 30 aprile, a partire dalle ore 16, nella Sala Conferenze “Enzo Genna” del Complesso Monumentale “San Pietro”.

Dopo l’introduzione di Giorgio D’Antoni (Presidente Unione Regionale MCL Sicilia), seguiranno i saluti istituzionali di Massimo Grillo (Sindaco della Città di Marsala), di Alfonso Luzzi (Presidente Generale MCL) e di Maria Letizia Di Liberti (Dirigente Generale Dip. Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana).



Interverranno: Antonino Maggio (Dirigente Servizio 6 – Albi e RUNTS), Michela Taravella (Consulente CER – Dip. Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana), Caterina Agate (Consulente ETS – Dip. Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana), Salvatore Raciti (Presidente Feder.CER – Comunità Energetiche Rinnovabili) e Rino Ferrari (Direttore Distretto Sanitario Marsala-Petrosino).

Le conclusioni sono state affidate a Giancarlo Moretti (Esecutivo Forum Nazionale del Terzo Settore).



In merito a questo incontro di oggi, promosso in collaborazione con la Città di Marsala, e l’Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro della Regione Siciliana, il Presidente dell’Unione Regionale MCL Sicilia, Giorgio D’Antoni, dichiara: <<Questo è un percorso iniziato nel 2022 con la trasmigrazione delle associazioni di promozione sociale di cui noi facciamo parte, e che si è completato nelle scorse settimane per quanto riguarda l’adeguamento al Runts…





Adesso inizia una nuova fase che è quella di sapere interpretare questa presenza e questo ruolo che viene assegnato dal Runts alle associazioni di promozione sociale, ai fini di una collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con le istituzioni, anche per la realizzazione di progetti di utilità sociale, nonché per tutte le attività di base che portano avanti le associazioni come la nostra (MCL), attraverso i propri servizi. Abbiamo già attivato alcuni progetti e alcune iniziative anche di concerto con la Regione Siciliana come i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), attraverso aziende che operano su tutto il territorio, affinchè si possano mettere in rete e possano aiutarci …

Altra iniziativa è quella delle comunità energetiche, facendo tesoro delle esperienze consolidate; per questo abbiamo richiesto la presenza del presidente delle associazioni che si occupano delle comunità energetiche con cui c’è già una collaborazione in atto che dobbiamo sviluppare al meglio e che contiamo già di realizzare in provincia di Trapani, dove abbiamo una presenza qualificata e gli strumenti adeguati… Ovviamente è un percorso nuovo ed interessante che può dare sviluppo sia alla nostra azione e sia al bene comune>>.

