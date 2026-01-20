Giovan Battista Filippo Basile, il teatro Massimo e molto di più. Il numero monografico della rivista Kalós dedicato all’architetto palermitano in occasione dei 200 anni dalla nascita sarà presentato venerdì prossimo 23 gennaio, alla sala Onu del Teatro Massimo, alle ore 17,30 alla presenza degli autori Giovanni Fatta, Antonietta Iolanda Lima e Maria Antonietta Spadaro. Modera Francesco Paolo campione, direttore della rivista. Interverrà Ettore Sessa.





L’architettura tra impegno e ragione è il sottotitolo del volume, a cura di Carmelo Bajamonte, che intende restituire la complessità e la modernità del fare professionale di un protagonista dell’Ottocento europeo. L’attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie in campo costruttivo, con l’impiego del ferro, sono testimoniate dalla splendida cupola del teatro Massimo. Fino all’approdo a un eclettismo sperimentale, che va dal classicismo al neogotico. Trasferisce il piglio militante, dal Risorgimento alle istanze borghesi e imprenditoriali del nuovo Regno d’Italia, in una intensa attività pubblicistica a corredo delle sue lezioni universitarie.





La rivista Kalos ha ben 36 anni di vita. Ha ospitato firme prestigiose, da Bufalino a Sciascia, da Consolo a Trevelyan, da De Seta a Federico Zeri fino a tutti i più prestigiosi esponenti della cultura siciliana di ieri e di oggi. La rivista Kalós dedicata ai 200 anni di Basile.

Luogo: Teatro Massimo, Sala Onu, Piazza Verdi

