Il Rally 1000Miglia nel segno di Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini che, grazie alla vittoria nella gara titolata per il Campionato Italiano Junior, tornano in lizza per il successo nella serie riservata ai giovani. Nuova vittoria, in una stagione ricca di soddisfazioni, per Giuseppe Giametta allo Slalom Città Internazionale dei Marmi di Custonaci.

Continua la lunga onda di successi per la scuderia RO racing, con risultati che hanno segnatamente marcato un nuovo avvincente fine settimana.

Al Rally 1000Miglia, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally, Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, a bordo della loro Renault Clio Rally5 seguita da Motorsport Italia, al termine di una gara avvincente, condotta in maniera egregia sulle strade della provincia di Brescia, hanno vinto la categoria riservata alle giovani leve dell’automobilismo nazionale. I due, grazie al successo, hanno rimesso in discussione il discorso titolo. Adesso spetterà al prossimo Rally di Sanremo determinare le sorti del duo campano veneto.

Sul tracciato della Leonessa d’Italia a ruggire è stato anche Michael Rendina. Il giovane pilota laziale, in gara con Martina Musiari, a bordo di una Renault Clio Rally4, nonostante il gap cronometrico dovuto a un tempo imposto, ha concluso a un passo dal podio del Gruppo RC4N e della classe Rally4.

In Sicilia, allo Slalom Città Internazionale dei Marmi di Custonaci, valido per il Trofeo d’Italia Sud, Giuseppe Giametta, con la sua Gloria Suzuki B4, ha regalato una nuova vittoria al sodalizio di Cianciana. Nella stessa gara pesante è stato il risultato corale di tutti i rappresentanti della scuderia. Yuri Floriani, con una Peugeot 106 Rally, ha vinto la classe N1400, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini, si è piazzato quinto in classe S1, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106, ha vinto il Gruppo Racing Start e la classe RS 1600, Antonino Bellitti, con una Peugeot 106, è salito sul terzo gradino del podio del Gruppo N e della classe N1600. Gruppo N, dove a prevalere è stato, sempre a bordo di una Peugeo 106, Maurizio Marino, per il pilota della piccola francesina è giunto anche il successo in classe N1600. Domenico Livorsi, con una Autobianchi A112, ha vinto la classe S2, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio, si è imposto nella classe RS Plus 2.0 ed è giunto terzo di Gruppo, Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki, ha concluso al quinto posto della classifica generale e si è imposto nella classe TMSS, Salvatore Arresta, con una Radical Prosport 1400 Suzuki, è giunto secondo di classe.

In Veneto, allo Slalom dei Colli Euganei, valido per il Campionato Italiano Slalom, nuova prestazione da incorniciare per Giuseppe Catalano. Il giovane della provincia di Palermo ha inanellato un nuovo risultato pesante e, a bordo della sua Chevy Sedan motorizzata Yamaha, è giunto ottavo in classifica generale, piazzandosi anche la secondo posto di Gruppo e in vetta alla propria categoria.

In Sicilia alla Coppa Nissena, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud, tra le moderne, Francesco Beninati, con una Peugeot 106, ha concluso al quinto posto della classe NS1600, Gianluca Sciortino, con una Renault Clio Williams, si è imposto nella classe NS2000, Davide Gravina, con una Peugeot 106, ha raggiunto la piazza d’onore in classe RS Plus 1.4 e Antonio Torre, con la sua nuova Seat Leon, ha vinto la classe RS TurboCup 2.

