La RO racing pronta ad inseguire nuovi sogni di gloria. Comincia questo fine settimana, dal Rally di Foligno, la rincorsa di Paolo Andreucci al successo nel Campionato Italiano Rally Terra, a dargli una mano d’aiuto ci sarà anche il compagno di scuderia Nicolò Marchioro. In Sicilia, al Rally dei Monti Sicani, il sodalizio di Cianciana inaugurerà la stagione rallystica dell’Isola con nove equipaggi al via. Quattro le vetture della classe regina che porteranno le insegne della scuderia.

Inizia subito alla grande la stagione rallystica per la scuderia RO racing che, nel 2025, avrà i suoi rappresentanti presenti in tutti i campionati maggiori del rallysmo italico.

Prenderà il via da Foligno, sabato 8 marzo, il Campionato Italiano Rally Terra, nella manifestazione umbra vorranno recitare il ruolo di protagonisti Paolo Andreucci, in coppia con Rudy Briani e Nicolò Marchioro, della partita con Marco Marchetti.

Il pluricampione italiano si schiererà ai nastri di partenza del 4° Rally Città di Foligno con la Citroen C3 R5 che lo ha accompagnato nelle ultime stagioni. Il garfagnino continuerà anche quest’anno il lavoro di sviluppo delle coperture indiane MRF Tyres. Il Paolo nazionale vorrà con certezza essere, ancora una volta, tra i protagonisti della serie che ha già vinto per tre volte e si articolerà sulle strade bianche per sei diversi appuntamenti. Da grande conoscitore della specialità, il plurititolato di Castelnuovo di Garfagnana, non lascia però trapelare le sue ambizioni. A dare manforte al pilota toscano ci saranno, sempre a bordo di una Citroen C3 R5, che calzerà coperture del produttore indiano, Nicolò Marchioro e Marco Marchetti. Il driver veneto, che lo scorso anno si impose nella serie su terra riservata alle due ruote motrici, conta di fare un passaggio di categoria redditizio. Il pilota di Este sa di dover confrontarsi con un lotto di avversari agguerritissimi.

La stagione rallystica questo fine settimana prederà il suo avvio anche in Sicilia, con il Rally dei Monti Sicani che si disputerà in provincia di Agrigento. Sulle strade dell’Isola di Trinacria saranno nove gli equipaggi che difenderanno i colori della RO racing. Nella classe regina saranno ben quattro le vetture in rappresentanza del sodalizio di Cianciana. Diversi i driver che vanteranno chance di vittoria. Su tutti, a bordo di una Skoda Fabia RS, scenderanno dal palco di partenza con il numero uno sulle portiere Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa. Il pilota di Chiusa Sclafani dovrà fronteggiare i compagni di scuderia e team Gaspare Agrò e Matteo Marino, al via con una Skoda Fabia Evo e il mussomelese Jerry Mingoia, che dividerà l’abitacolo della sua Skoda Fabia Evo con Roberto Longo. Sempre su Skoda Fabia RS esordirà sulle strade dell’isola il presidente della scuderia Rosario Montalbano che avrà al suo fianco l’inseparabile Giuseppe Livecchi. In classe R3 rientro nel mondo delle competizioni per Gaspare Bosciglio, al via con Bartolo Truglio. Nazareno e Antonio Cairone condurranno sulle strade di casa la loro Renault Twingo della classe R2B. In classe A6, a ricercare posizioni di rilievo in classifica generale, ci saranno, a bordo della loro Peugeot 106, Ivan Brusca e Ignazio Midulla che avranno dalla loro la possibilità di correre su strade a loro molto familiari. Nella stessa classe, ma con una Citroen Saxo, saranno pronti a ben figurare Giuseppe Montana e Salvatore Capodicasa. Tra le storiche, con la loro Opel Manta 2000E del Quarto Raggruppamento, daranno spettacolo Gaspare Sollano e Pietro Alfano.





