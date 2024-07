Un fine settimana dove sono stati i rally a regalare grandi soddisfazioni alla scuderia RO racing. In Friuli Venezia Giulia, al Rally delle Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Italiano, Natale Mannino e Roberto Consiglio hanno vinto il Terzo Raggruppamento e sono giunti terzi in classifica generale. In Sicilia, al Rally di Caltanissetta Dino Nucci e Totò Giglio hanno centrato il secondo posto, contribuendo, insieme a Gaspare Agrò, in coppia con Saro Merendino e Gaspare Corbetto e Salvatore Crapanzano, alla vittoria nella classifica riservata alle scuderie.

La calda estate, per la scuderia RO racing, continua sull’onda dei successi. Il fine settimana rovente, appena trascorso, ha regalato non poche soddisfazioni ai portacolori del sodalizio siciliano.

In Friuli Venezia Giulia, al Rally delle Alpi Orientali Historic, sesto atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Natale Mannino e Roberto Consiglio, a bordo di una Porsche 911 Sc seguita da Guagliardo, vincendo il Terzo Raggruppamento e piazzandosi al terzo posto della classifica generale, hanno praticamente ipotecato la vittoria in campionato ed è solo la matematica a dover suggellare il successo tutto palermitano.

In Sicilia al Rally di Caltanissetta, valido per la Coppa Rally di Nona Zona, sono stati tanti gli equipaggi che si sono distinti e hanno contribuito a una nuova vittoria, del sodalizio di Cianciana, nella classifica riservata alle scuderie. Dino Nucci, in coppia con Salvatore Giglio, a bordo di Skoda Fabia R5, ha egregiamente conquistato la seconda posizione, facendo vedere tutto il suo valore. Egemonia degli equipaggi della scuderia in classe Rally4 dove, a bordo di due Peugeot 208 Gt, Gaspare Agrò, in coppia Saro Merendino e Gaspare Corbetto, con Salvatore Crapanzano, hanno dato vita a una splendida lotta per la supremazia tra le due ruote motrici. A spuntarla sono stati i primi due, grazie a una splendida rimonta, coronata nella speciale conclusiva. Agrò e Corbetto hanno concluso al sesto e al settimo posto della classifica generale. Nella stessa classe sfortunata la prova di Antonio Damiani e Giuseppe Livecchi incappati in una foratura mentre occupavano il quarto posto di classe. In classe R2B, con la versione aspirata della Peugeot 208, Jerry Mingoia e Roberto Longo hanno concluso al secondo posto di classe e sono riusciti a inserirsi nella “Top Ten”. Gianluca Licitra e Michele La Fico, con la loro Alfa Romeo 145, si sono imposti nella classe RS 2000. In N2, Luca Cravotta e Alessandra Salvatore con la loro Peugeot 106 hanno concluso al terzo posto di classe, dodicesimo posto nella stessa classe per Vincenzo La Greca con Teresa Stanca. Infine tra le piccole successo in classe N1 per la Peugeot 106 di Calogero Pratile e Martino Giuseppe Rappa.

Al 44° Rally Internazionale del Casentino, in Toscana, gara d’allenamento, in vista dell’impegnativo Rally di Roma Capitale, per Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini. I due hanno piazzato la loro Renault Clio Rally 5 al sesto posto di classe. Nella stessa manifestazione ritiro per Denis Stracqualursi e Fabiano Cipriani.

In Lombardia al 53° Trofeo Vallecamonica, valido per il Campionato Italiano Supersalita, Lucio Peruggini, con la sua Ferrari 488 Challenge EVO GT Super Cup, ha aggiunto punti alla scalata per un nuovo successo in campionato. Il pilota foggiano ha piazzato la sua vettura di Maranello al secondo posto di Gruppo. Secondo posto di classe per Gabry Driver, in gara con una Ferrari 458 Evo Gt Cup. Seconda posizione tra gli Under 25 per Matteo Gabrielli, che ha condotto la sua Peugeot 308 TCR anche al terzo posto di classe. Prestazione convincente per Luigi Sambuco che ha portato la sua Peugeot 106 alla vittoria nella classe E1 S 1600.

In Sicilia, in Provincia di Messina al secondo Slalom Città di Librizzi Giuseppe Radici, con una Peugeot 106, ha vinto la classe RS Plus 1400 ed è giunto terzo di Gruppo, Michele e Mario Radici, con due Renault Clio Williams, hanno concluso rispettivamente al primo e al secondo posto della classe N2000, Francesco Pirri, con una Fiat 127, è giunto secondo in classe S3, Sabatino Pagnozzi, con una Renault Clio RS, ha completato il podio della classe N2000, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS, ha vinto la classe E1 2000 ed è giunto nono nella generale, la campionessa italiana Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, si è imposta tra le dame e in classe S5.

