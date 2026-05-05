Preservare la tradizione delle sagre nel futuro. È con questo obiettivo che, per la prima volta, è stata inserita nel circuito delle Sagre Autentiche d’Italia anche quella del finocchietto selvativo di Blufi.



Un riconoscimento che la comunità del borgo madonita accoglie con grande orgoglio in occasione della decima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Blufi con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, e con la collaborazione di tantissime associazioni del territorio.



“Valorizziamo il nostro caratteristico finocchietto selvatico, un prodotto dal sapore identificativo del territorio- dichiara Andrea Richiusa, Presidente della Pro Loco di Blufi – Si tratta di un’eccellenza che cresce spontanea a Blufi e che è legata ad una tradizione antica, quella della raccolta ad opera delle famiglie del territorio. Essere inseriti nel circuito delle sagre autentiche non fa altro che incentivarci a lavorare perché questa tradizione non vada perduta”.



Ed è proprio da questa eredità culturale che nasce l’idea di una sagra dedicata- un appuntamento divenuto ormai fisso, giunto alla sua 10esima edizione- che ogni anno si arricchisce di nuove preparazioni da proporre ai visitatori: la pasta con ragù e finocchietto, le polpette aromatizzate al finocchietto selvatico, la salsiccia e l’hamburger ai semi di finocchietto, persino il cannolo con ricotta al finocchietto, il gelato e il liquore al finocchietto, e poi i primi tipici e le schiacciate tradizionali, solo per citarne alcune.





Non solo degustazioni, però: come ogni anno, in occasione della tradizionale sagra, che quest’anno si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio, ad intrattenere i partecipanti ci sarà anche musica, animazione e spettacoli di ogni genere.



Sono inoltre tantissime le attrazioni contestuali di cui può godere il visitatore: dall’escursione al Ponte Romano a quella al Santuario Madonna dell’Olio, dove sarà possibile giungere anche tramite una navetta e assistere alla Santa Messa.



Da pochi mesi è inoltre possibile ammirare il panorama mozzafiato sulle Madonie da una panchina gigante collocata su un altura panoramica, fuori dal centro abitato. Da settembre 2025, infatti, Blufi è entrata a far parte della community Big Bench.





IL PROGRAMMA DELLA SAGRA



Ad aprire l’evento, alle ore 16 del prossimo 9 maggio presso l’aula consiliare del Comune, “Blufi a tavola”, letture sul cibo e ricette di altri tempi- a cura della biblioteca comunale e degli alunni delle scuole. Poi, alle 17, l’inaugurazione ufficiale della sagra con annesse la “Fiera dell’artigianato ” e il “Festival dell’editoria del cibo”. Spazio, come sempre anche all’intrattenimento e agli spettacoli: alle ore 18 esibizione di Ju-Jitsu con Asd Accademia Samurai del Maestro Farinella; alle ore 19 ‘APERISAGRA’ con animazione musicale a cura di ‘Calismaio and Mary’ e degustazione di prodotti al finocchietto; infine alle ore 22 lo spettacolo musicale- “Radio Time 90 Dance show”, e dalla mezzanotte Dj set EMME|GGI con Valux.





Domenica 10 maggio, si aprirà invece all’insegna della natura con l’escursione al Ponte Romano. Seguirà, alle ore 10.30 la tradizionale “Tamburinata” per le vie della sagra e l’apertura della “Fiera dell’artigianato”. Dalle ore 11.30 spettacolo folk itinerante durante la giornata con il gruppo “AUSER”di Polizzi Generosa; alle ore 12 “Dall’antipasto al dolce”, degustazione a base di finocchietto selvatico, animazione e musica con lo speaker della giornata “DJ Paolo Chiatante”. Questo invece il programma del pomeriggio: dalle ore 13.30 ballo liscio con Carmelo Gennaro e la sua fisarmonica; alle ore 15.30 degustazione schiacciate e saggi di ballo con i gruppi “Balaimos” e la “Asd sport fashion school dance”; alle ore 16 gli spettacoli del trampoliere per le vie della sagra; alle ore 17 Mago Max family show (spettacolo di magia e ventriloquia); alle ore 18.30 spettacolo di cabaret “Che Spettacolo”, con Carlo Kaneba e Antonella Cirrone.





Infine, dopo l’apertura, alle ore 19, degli stand per la degustazione della cena di domenica, si terranno dalle ore 20.30 le estrazioni della lotteria della sagra, e ancora balli di gruppo. La conclusione della manifestazione è programmata alle ore 22.30 di domenica 10 maggio.



Disponibile area parcheggio per moto e camper.

Info e prenotazioni per l’escursione al Ponte Romano: 3394871621

https://sagreautentiche.it/sagre/sagra-del-finocchietto-selvatico-di-blufi/

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