Saranno cinque gli impegni agonistici del fine settimana per i portacolori della scuderia RO racing che saranno al via di due Slalom, una gara di Velocità in salita, una gara sperimentale e un appuntamento in pista.

Il fine settimana appena iniziato vedrà i rappresentanti della scuderia RO racing impegnati su più fronti.

Determinante per Angelica Giamboi sarà il 36° Slalom Salerno Croce di Cava, valido per il Campionato italiano di specialità. La ragazza della provincia messinese attende gli ultimi punti per avere la matematica certezza del successo nel campionato riservato alle rappresentanti del gentilsesso. La Giamboi sarà al via della manifestazione campana con la sua Fiat X1/9 della classe S5. A far compagnia alla ragazza dal piede pesante ci sarà Saverio Miglionico che disporrà di una Autobianchi A112 della classe E1 1150.

Tre saranno i rappresentanti del sodalizio di Cianciana ai nastri di partenza all’Event Show Valle della Guardia. Alla manifestazione che si correrà nel frusinate ci saranno: Fabio Carnevale, con una Peugeot 208 Rally 4, Mario Trotta con una Peugeot 106 di classe A6 e, con una vettura gemella, Mario Cerro.

Tre le gare che si correranno in Terra di Trinacria.

In provincia di Ragusa, alla sessantaseiesima edizione della Coppa Monti Iblei, valida per il Trofeo italiano velocità della montagna girone sud, ci saranno: tra le storiche, Bernardo Benenati con una Volkswagen Golf GTI della classe T 1600 del 3° Raggruppamento, il campione italiano Vincenzo Serse, con una Fiat 127 della classe TC 1150 del 3° Raggruppamento e Oliver Oliveri con una Porsche 911 Carrera Sc della classe Gts 2500 del 3° Raggruppamento. Tra le moderne invece saranno della partita: Dario Salpietro, con una Peugeot 106 Racing Start Plus 1600, Fabrizio Ferrauto, con una Peugeot 106 della classe N1400 e il neo campione italiano della classe E1 Ita 2000 Gabry Driver, con una Peugeot 207 Super 2000.

All’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto andrà in scena il quinto round del Time Attack Sicilia dove Salvatore Montalto con la sua Fiat 595 Abarth vorrà ben figurare nella categoria Open Turbo.

Sempre in provincia di Agrigento al primo Slalom di Favara saranno della partita: Paolo Torregrossa, con una Opel Corsa Gsi della classe Racing Start 1.6, Giacomo Lauricella Luca, con una Peugeot 106 della classe N 1600, Antonio Milioti, con una Renault Clio Williams della classe N2000, Giuseppe Bosco, con una Peugeot 106 della classe A1400, Giuseppe Di Miceli, con una MG Rover della classe A1400, Giuseppe Milioti, con una Citroën Saxo della classe A1600, Giuseppe Cacciatore, con una Renault Twingo della classe A1600, Antonio Livreri, con una Peugeot 106 della classe A1600, Sabatino Pagnozzi, con una Peugeot 106 della classe A1600, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 della classe S1, Rosario Montalbano, con una Formula Arcobaleno della classe E2SS 1150 e Antonino Di Matteo, con una Formula Gloria C8 della classe E2SS 1400.

