Risultati invidiabili nel fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Il sodalizio di Cianciana si è imposto, con Giuseppe Testa e Gino Abatecola, al Rally di Piancavallo, con Andrea Minchella e Fiore Iscaro, al Rally della Terra di Argil e, con Giuseppe Giametta, allo Slalom di Ucria.

Quello appena trascorso è stato un fine settimana caratterizzato da tre successi in altrettante gare blasonate. Tutte le manifestazioni del weekend hanno regalato alla scuderia RO racing risultati degni d’encomio.

Al Rally di Piancavallo, in provincia di Pordenone, Giuseppe Testa e Gino Abatecola, a bordo della loro Skoda Fabia RS seguita dalla Delta Rally, hanno incasellato una grande vittoria che rafforza adesso la loro leadership nella classifica del Trofeo Italiano Rally. Dopo essersi cinto il capo d’alloro friulano, il forte driver molisano potrà affrontare gli ultimi due appuntamenti della serie tricolore con maggiore tranquillità. Nella stessa manifestazione, ma riservata alle autostoriche, vittoria nel Primo Raggruppamento per la Porsche 911 di Roberto Perricone e Carmelo Cappello.

Nel Lazio all’undicesima edizione del Rally della Terra di Argil, valido per la Coppa Rally di Ottava Zona, al termine di una gara combattuta sul filo dei decimi di secondo, Andrea Minchella e Fiore Iscaro, grazie a una stoccata esemplare sull’ultimo tratto cronometrato, sono riusciti a portare la loro Skoda Fabia RS sul gradino più alto del podio. Grande è stata anche la prestazione fornita da Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani che, dopo aver condotto le ostilità per lunga parte della gara, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, si sono dovuti accontentare della terza posizione finale. Buono il risultato di Riccardo Di Iuorio e Nicolò Lazzarini che, dopo aver occupato la quinta piazza, hanno concluso al settimo posto della generale. Con una Skoda Fabia R5 hanno completato la “Top Ten” Antonio Trotta e Giacomo Verrico. In classe Rally4, vittoria a mani basse per la Peugeot 208 Gt condotta dai siciliani Francesco Tuzzolino e Sergio Raccuia. Vittoria di categoria per Gabriele Celli e Luigi Cerasi, al via su una Peugeot 207 Super 2000. Piazza d’onore, in classe A6, per la Peugeot 106 di Mario Cerro e Daniele Pelagalli.

In Sicilia allo Slalom di Ucria, dopo tre manche di autentica bagarre Giuseppe Giametta, con la sua Gloria Suzuki B4, ha portato a casa una nuova vittoria in una stagione già ricca di risultati. Sempre nella gara che si è corsa in provincia di Messina, Yuri Floriani, con una Peugeot 106 Rallye, ha completato il podio in classe N1400, Giuseppe Radici, con una Peugeot 106, si è piazzato secondo nel Gruppo Racing Start Plus e ha vinto la classe RS Plus 1400, Alessio Truscello, con una Peugeot 106, ha centrato la piazza d’onore nel Gruppo A e si è imposto in classe A1400, Maurizio Marino, con una Peugeot 106, ha completato il podio del Gruppo riservato alle vetture di produzione ed è giunto terzo in classe N1600, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams, è giunta seconda tra le dame, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini, ha fatto sua la piazza d’onore in classe S1, Mario e Michele Radici, con due Renault Clio Williams, hanno concluso rispettivamente al terzo e al secondo posto in classe N2000, Antonino e Agostino Bonsignore, con due Autobianchi A 112 Abarth, si sono piazzati al settimo e al terzo posto in classe S3, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS, ha sfoderato una bella prestazione con un buon posto anche in classifica generale e ha concluso al secondo posto del Gruppo E1 Italia e al secondo in classe E1 2000, Emanuele Di Piazza, con una Fiat Seicento Sporting E1 Italia, ha vinto la classe E1 1400 Moto, Francesco Pirri, con una Fiat 127, è salito sul secondo gradino del podio della classe S3 e Rosario Montalbano, con una Formula Gloria C5, si è piazzato al quinto posto di classe.

In Calabria allo Slalom di Curinghese, valido per il Campionato Italiano, Angelica Giamboi, a bordo della sua Fiat X1/9 della classe S5, ha vinto la classe e la classifica riservata alle Dame, avvicinandosi così ad un nuovo titolo nazionale, papà Alfredo Giamboi, ha invece condotto la sua Fiat X1/9 al successo nel Gruppo Speciale e in classe S6.

In Umbria, al Trofeo Luigi Fagioli, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita, Gabry Driver, a bordo della sua Ferrari 458 Evo Gt, si è piazzato al secondo posto di classe, Matteo Gabrielli, con la sua 308 TCR, ha dimostrato ancora una volta il suo valore piazzandosi al terzo posto di classe e Massimo Musso ha condotto la sua Renault Clio al quinto posto di classe tra le RS Plus 2000.

