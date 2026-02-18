Numerose lamentele sono state raccolte riguardo alla gestione dei rifiuti nella zona compresa tra via Angelo Poliziano e via Tommaso Aversa, adiacente al supermercato Max, nella zona Noce di Palermo. I residenti e i passanti denunciano che i cassonetti sono posizionati in modo pericoloso, spesso diventando scenario di incidenti stradali, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Inoltre, si evidenzia la totale assenza di netturbini nella zona, con conseguenti problemi di raccolta e pulizia che aggravano ulteriormente la situazione igienico-sanitaria e il decoro urbano.





La notizia è stata resa nota dal responsabile del Dipartimento Gestione del Territorio, Vittorio Fazio, componente della Segreteria Comunale UDC Città di Palermo, che ha sottolineato l’urgenza di interventi mirati per risolvere queste criticità e garantire una gestione più efficiente e sicura dei rifiuti in questa area.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.