di Antonio David – Un nuovo artista si aggiunge ai tanti della comunità di Polizzi Generosa e, come sempre, è una vera sorpresa per i molti che apprezzano lo stile e la semplicità nel comunicarlo attraverso l’arte. Questa volta si tratta di Enza Termini, una compaesana che ha conquistato il cuore dei polizzani e non solo, grazie al suo modo di essere attraverso il pennello. I complimenti alla sua abilità sono arrivati da molte persone tramite i social media, e dopo che, ha presentato la sua prima mostra personale di pittura presso la Fondazione PG 5 cuori.

Ha rivissuto la sua “bimba interiore” in un’esplosione di colori esplosivi trasmesse nei quadri esposti, conquistando il pubblico presente, che ha apprezzato il talento di questa giovane mamma e semplice artista. A partire dal periodo del Covid, Enza ha utilizzato il pennello per esprimere tutto ciò che pensa, sente e ispira, trasmettendo la vera arte interiore attraverso una combinazione di pensieri e idee, in un caleidoscopio di colori che catturano l’intero spettro emozionale. I presenti hanno sostenuto e applaudito la forza e la determinazione di Enza, che ha trasmesso saggezza e consapevolezza nel presentare le sue opere, suscitando emozioni sincere e, testimoniando la sua anima.

Durante l’evento, Enza ha ricevuto gli onori di casa da parte del Presidente della Fondazione, Giovanni Silvestri, e del Sindaco Gandolfo Librizzi, complimentandosi con lei per la piacevole sorpresa che ha riservato a coloro che non conoscevano la sua spontaneità e la sua bellezza artistica. Un’esplosione di creatività che ha ricevuto il supporto e l’incoraggiamento di numerosi amici che l’hanno sostenuta attraverso i social media, spingendola a continuare a coltivare questa passione e, soprattutto, a trasmetterla agli altri.

Alla fine della presentazione, Enza ha condiviso la sua felicità e la sua voglia di proseguire in questo percorso che sicuramente sarà sostenuto dai suoi numerosi estimatori anche con Madonie News, – Allora Enza, tanti hanno conosciuto questa tua arte nascosta mediante i social. Oggi tramite la Fondazione PG 5 cuori hai avuto la possibilità di esporli. Quali sono le tue sensazioni….. – Emozioni positivissime che mi inducono ancora di più a lavorare con determinazione tra le cose semplici che incidono nei tempi d’oggi e ci fanno ritrovare, dandoci la forza di essere semplici e genuini, tra questa pittura colorata e visione estemporanea dei propri sentimenti. – Il tuo sogno nel cassetto ? – “Il mio sogno (tra occhi lucidi e risata) è quello di essere conosciuta da tutto il mondo” –

