Il Movimento 5Stelle denuncia l’ennesima criticità dell’amministrazione Lagalla che non si è adoperata in tempo per rinnovare il contratto, appena scaduto, sulla manutenzione delle stampanti e scanner presenti nella struttura che ospita gli uffici della VII circoscrizione e della Postazione anagrafica Pallavicino.



Questa grave situazione, da imputare soprattutto alla non attenta gestione dell’assessore Dario Falzone, oltre a causare problemi ai lavori d’ufficio, non consente la stampa delle carte d’identità cartacee e dei certificati elettorali.

F.to

I consiglieri del Movimento 5Stelle della VII Circoscrizione del Comune di Palermo

Simone Aiello

Giovanni Galioto

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.