Dopo il successo e l’ampia partecipazione registrati a Catania, il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana promuove martedì 23 giugno, al Teatro Santa Cecilia di Palermo, la seconda tappa del convegno ‘La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità’, rivolta in particolare agli operatori delle province della Sicilia occidentale. L’iniziativa, a cui prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, on. Luca Sammartino, dirigenti regionali, esperti del settore, rappresentanti del mondo della ricerca, delle imprese e delle comunità costiere, rappresenta una nuova occasione di confronto con il mondo della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione ittica, con l’obiettivo di illustrare le opportunità offerte dal Programma Feampa 2021-2027 e raccogliere le esigenze dei territori.





I lavori entreranno nel vivo alle ore 10 con la sessione dedicata alla programmazione Feampa e allo stato di attuazione delle misure, con gli interventi dell’arch. Giovanni Cucchiara, dirigente generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, del dott. Giuseppe Spartà, già dirigente del Servizio sulla Programmazione, della dott.ssa Donatella Manzo, dirigente del Servizio su Acquacoltura e interventi di diversificazione della pesca, del dott. Tommaso Fascetto, dirigente del Servizio su Trasformazione ittica e interventi strutturali della pesca e del dott. Leonardo Catagnano, dirigente del Servizio su Sviluppo locale e identità culturale della pesca mediterranea.





Seguirà una sessione di approfondimento tecnico-scientifico con il prof. Gianluca Sarà, del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo, che si soffermerà sulla gestione delle risorse biologiche marine, con il dott. Franco Andaloro, biologo marino, che illustrerà il progetto Reimar dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale della pesca mediterranea, con il dott. Antonio Lo Coco, della Blu Ocean S.r.l. di Casteldaccia, che approfondirà il tema della filiera della trasformazione ittica e con il dott. Giuseppe Sanfilippo, direttore del Gruppo di Azione Locale della Pesca del Golfo di Termini Imerese, che interverrà sulle strategie di sviluppo locale delle aree costiere. Le conclusioni saranno affidate all’on. Luca Sammartino, assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.





Uno dei momenti più attesi della giornata sarà rappresentato dai tavoli tecnici partecipativi del pomeriggio, che hanno già riscosso un grande apprezzamento nel corso della tappa di Catania. Gli operatori del comparto potranno confrontarsi direttamente con i dirigenti del Dipartimento, chiarire aspetti tecnici, avanzare proposte e condividere criticità e prospettive di sviluppo in un dialogo aperto e costruttivo.





Nel corso della manifestazione si svolgerà, inoltre, la cerimonia di consegna delle bandiere e dei riconoscimenti Reimar – Registro delle Identità della Pesca Mediterranea e dei Borghi Marinari – ai Comuni e alle Pro Loco che hanno aderito al progetto di valorizzazione delle tradizioni marinare siciliane. Previsto anche un riconoscimento speciale ai custodi di antiche tradizioni secolari, autentici simboli dell’identità culturale della marineria siciliana, che ancora oggi tramandano saperi e pratiche che rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera regione. Dopo la partecipata esperienza di Catania, l’appuntamento di Palermo conferma la volontà del Dipartimento della Pesca Mediterranea di mantenere un rapporto diretto e costante con i territori e con gli operatori del settore, nella consapevolezza che il futuro della pesca siciliana passi attraverso il dialogo, l’innovazione e la valorizzazione delle proprie radici.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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