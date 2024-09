Avete mai visto i ruderi di una chiesetta normanna su quelli di un tempio greco? O le isole Eolie dalle bifore di un castello normanno? Solo in Sicilia questo può succedere… in questo caso a San Marco D’Alunzio, borgo sospeso tra il blu e il cielo del mare.

Per non dire delle zone interne della Sicilia, perché non c’è paese della Sicilia che non sia circondato da siti preistorici poco noti al grande pubblico, ma ugualmente importanti. Sono solo esempi di quello che può riservare andare alla scoperta della Sicilia con la voglia di scoprire veramente i luoghi in cui viviamo, tesori nascosti che ci parlano di una terra più preziosa di come appare al visitatore distratto.

Sono veramente numerose le chicche e le curiosità che ci farà scoprire “Una gita fuori porta. Itinerari siciliani insoliti” (Nuova Ipsa), il libro di Marcella Croce che verrà presentato alle 18.30 di martedì 24 settembre in piazzetta Bagnasco. Trecentosette pagine che partono dal mito di Joe Di Maggio, che rivive a Isola delle Femmine, per arrivare agli artigiani e contadini di Buscemi e Palazzolo Acreide dove c’è l’antica Sicilia, facendo tappa in luoghi noti anche meno noti che, dopo avere letto questa guida fuori dal comune, sarà difficile non avere voglia di scoprire e conoscere.

A dialogare con l’autrice, martedì pomeriggio, saranno Isidoro Farina e Gilda Sciortino.

Proseguono gli appuntamenti del cartellone che l’associazione “Piazzetta Bagnasco” ha pensato, organizzato e promosso in una delle piazzette più amate e frequentate della città. Dibattiti, confronti, presentazioni letterarie che hanno reso più coesa la comunità attorno a temi di stretta attualità. Sponsor della stagione culturale Cappadonia Gelati e Motisi Fiori, mentre Modusvivendi la libreria che cura le novità letterarie alla presenza degli stessi autori.

Il libro

Un’insolita guida da sfogliare quando si ha voglia di evadere per un giorno, per trascorrere una giornata differente che però lasci il segno. Basterà aprire a caso una pagina e mettere il dito su una meta qualunque, la scelta non deluderà. In ogni piccolo borgo o grande città c’è sempre qualche perla da scoprire elegantemente raccontata con ottimi riferimenti storici, artistici e letterari da chi con i suoi occhi ha visto il mondo.

80 articoli apparsi sul Giornale di Sicilia tra il giugno 2022 e il febbraio 2024 ci fanno fare in un battito di pagina il giro della Sicilia. Non il solito giro fra le spiagge più belle e i monumenti più importanti dell’isola, ma un viaggio più intimo, più autentico che sonda l’entroterra e la costa, le tradizioni, gli usi e i costumi, gli uomini che costituiscono l’essenza stessa della nostra terra.

L’autrice

Dopo una laurea in inglese all’Università di Palermo e una borsa di studio Fulbright presso il Mt. Holyoke College (USA), Marcella Croce ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università del Wisconsin. Per oltre venti anni è stata coordinatrice e docente in Sicilia del Programma Elderhostel e del semestre di studi all’estero dello Union College (USA). Per conto del Ministero degli Affari Esteri è stata docente di italiano all’Università di Isfahan e alla Ritsumeykan di Kyoto. È stata collaboratrice di Repubblica Palermo fino al 2010, e collabora attualmente con il Giornale di Sicilia.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

