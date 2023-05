LA SICILIA SI UNISCE PER AIUTARE L’EMILIA ROMAGNA

https://www.facebook.com/groups/622754143103402/?ref=share_group_link

Il gruppo nasce per raccogliere fondi destinati alla protezione civile che in queste ore si sta adoperando per aiutare tante famiglie che hanno perso tutto nel fango dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Divulghiamo e partecipiamo numerosi a questa iniziativa sociale, un piccolo gesto può aiutare molte famiglie a ricostruire il proprio futuro.

Ecco il link per le donazioni: https://gofund.me/1c5f9e48

Cerchiamo di divulgare il più possibile questa iniziativa, le famiglie dell’Emilia Romagna hanno bisogno di tutti noi!

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.