Anche nel mese più caldo dell’anno, la solidarietà non si ferma. Il Movimento Cristiano Lavoratori – “Don Rosario Pepe” Circolo Mineo e La Città Felice ONLUS uniscono le forze per organizzare una raccolta alimentare a sostegno di chi è in difficoltà.

Durante il mese di agosto, la distribuzione degli aiuti alimentari rischia di essere interrotta a causa delle vacanze estive, ma le necessità delle persone assistite non conoscono pause. Per questo, è necessario il supporto di tutti per garantire che nessuno rimanga senza aiuto.

L’appuntamento è per domani, martedì 6 agosto in due punti chiave della città di Mineo: presso il Despar di via Luigi Capuana 39/41, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 20:00, sarà possibile donare generi alimentari. Allo stesso modo, il Menae Market di via Sant’Ippolito sarà operativo per le donazioni negli stessi orari.

Un piccolo gesto da parte di ognuno può fare una grande differenza nella vita di molti. Aiutateci a rendere questo agosto più sereno per tutti coloro che ne hanno bisogno. La solidarietà non va in ferie, e con il vostro contributo, possiamo garantire un sostegno continuo e concreto.

Ogni donazione è un passo verso un futuro migliore per la nostra comunità.





