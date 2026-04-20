Meta ha deciso di trasformare la tanto ambita spunta blu di verifica su Facebook e Instagram in un servizio a pagamento, chiamato Meta Verified, con un costo che si aggira intorno ai 14,99 dollari al mese. Quello che dovrebbe essere un simbolo di autenticità e notorietà si è ridotto a un semplice abbonamento, accessibile solo a chi può permetterselo. E questo non è solo ingiusto, è un grave errore strategico che rischia di danneggiare l’intero ecosistema di Meta.







Un Modello “Pay-to-Play” che Esclude la Maggioranza





Il nuovo sistema premia chi ha il portafoglio più pieno, offrendo vantaggi come un badge di verifica, maggiore protezione contro i furti d’identità, assistenza clienti dedicata e una visibilità privilegiata nei commenti e nelle ricerche. Ma cosa succede a chi non può o non vuole pagare? Semplice: viene lasciato indietro, con account più vulnerabili, meno supporto e visibilità ridotta. Una discriminazione economica strutturale che colpisce soprattutto gli utenti comuni e i piccoli creator, che rappresentano la maggioranza della community.





Sicurezza a Pagamento: Un Paradosso Inaccettabile





La protezione contro i cloni e i furti d’identità, un tempo parte integrante della verifica, ora è un lusso riservato a chi paga. Gli utenti gratuiti devono accontentarsi di sistemi di supporto meno efficaci e reattivi, esponendosi a rischi maggiori. È come se la sicurezza digitale diventasse un privilegio per pochi, mentre la maggioranza resta indifesa.





La Verifica che Perde di Significato





Un tempo, la spunta blu era un riconoscimento basato sull’autenticità e sulla notorietà reale. Oggi, basta possedere un documento d’identità e una carta di credito per ottenere il badge. Questo svilisce completamente il valore del simbolo, trasformandolo in un semplice segno di capacità di spesa, non di credibilità.





Il Rischio per Meta: Perdere la Maggioranza e i Profitti





Senza i meno abbienti, che sono la maggioranza degli utenti, Meta rischia di perdere non solo la sua community, ma anche i profitti. La migrazione verso altre piattaforme, che offrono un ambiente più equo e inclusivo, è già in atto. Il successo di queste alternative nasce proprio dalla delusione e dalla frustrazione verso modelli come quello di Meta Verified.





Conclusione





Meta sta costruendo un muro economico che divide la sua community e mina le basi stesse del suo successo. La spunta blu a pagamento non è solo un’offesa all’equità digitale, ma un autogol strategico che potrebbe costare caro all’azienda. Se vuole restare rilevante, Meta deve ripensare urgentemente questo modello e tornare a valorizzare l’autenticità e l’inclusione, non il portafoglio.

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