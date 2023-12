La SRR Palermo Provincia est, a guida Daniela Fiandaca, nella giornata di ieri ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

In seno alla manifestazione “Comuni ricicloni” di Legambiente, del 19/12/2023, la SRR ha ottenuto una menzione speciale riservata ai soggetti che si sono distinti per le buone pratiche della gestione dei rifiuti e per le esperienze di economia circolare.

La menzione è stata assegnata per l’iniziativa in partnership con Asja Ambiente Italia spa per la realizzazione mediante una procedura di partenariato pubblico privato di un Polo impiantistico per la chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio PAEST.

Già ottenute le necessarie autorizzazioni si passerà alla fase realizzativa entro il primo semestre dell’anno 2024.

Il secondo riconoscimento è l’ampio consenso ottenuto ieri da parte dell’Assemblea dei Soci sulla relazione a resoconto per le attività svolte nell’esercizio in chiusura e per le iniziative in programma per l’anno 2024 sempre volte ad una corretta, efficiente ed efficace attività di regolazione della gestione dei rifiuti nel territorio PAEST.

Durante la riunione la Presidente ha evidenziato che i risultati ottenuti sono frutto di una proficua collaborazione tra proprietà, amministratori e sindaci che si sono susseguiti ed uffici.

I componenti del Consiglio d’Amministrazione Daniela Fiandaca, Fortunato Basile e Antonino Mesi all’unisono dichiarano:” La giornata di oggi è una pietra miliare per gli importanti obiettivi raggiunti e, per gli spunti emersi nel dibattito con i Soci, è anche un trampolino di lancio per le strategie future da adottare, i cui benefici in termini economici ed in termini di buon servizio nel rispetto dell’ambiente ricadranno sulla popolazione del territorio dei 38 Comuni Soci.

I componenti del CdA dichiarano infine: “Per le competenze acquisite dal CdA e dallo staff e per le esperienze maturate fino ad oggi, la SRR Palermo Provincia Est si prefigge l’obiettivo di giocare un ruolo guida all’interno del territorio regionale in vista di nuovi possibili scenari del settore.

