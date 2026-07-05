«Il mio cunto cammina insieme a quello di chi racconta la città e la sua gente: nell’oralità, nell’improvvisazione che è scintilla, nello “stato di grazia” che accade quando la memoria diventa voce e la voce, visione. Questa è la stoffa con cui è tagliato anche questo libro».

Introduce così Salvo Piparo nella sua prefazione un viaggio letterario che si ispira a eventi realmente accaduti il 27 e il 28 gennaio 1850, quando a Palermo si consumò l’epilogo più drammatico dei moti rivoluzionari siciliani.

“La storia non finisce qui. Giuseppe Caldara ‘u tabaccaru” di Stefano La Marca, che verrà presentato alle 18 di lunedì 6 Luglio in piazzetta Bagnasco, affonda le sue radici più lontano, per comprenderla occorre risalire al gennaio del 1848, quando il popolo siciliano, primo in Europa, insorse reclamando libertà e autonomia dopo il tradimento del re Ferdinando I, che aveva decretato la cancellazione del Regno di Sicilia

A dialogare con l’autore un ricco parterre composto da: Simona Pantaleone, presidente Admo Sicilia; Fabio Gagliano, scrittore ed ematologo Admo; Giovanna Fileccia, editrice, scrittrice, editrice, scultrice e poetessa; Adolfo Colli, dirigente sindacale C.O.I.S.P., responsabile dei Progetti di Legalità; Vito Discrede, scrittore.

Il progetto editoriale di questo libro sostiene l’Admo, Associazione Donatori di Midollo Osseo.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.

L’autore

Vito La Marca è nato a Palermo il 13 ottobre 1970. La sua carriera si è sviluppata nel settore delle telecomunicazioni e dell’innovazione digitale. Oggi è esperto del Dipartimento per la trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Appassionato di storia e cultura siciliana, eredità trasmessagli dal padre, coltiva da sempre l’amore per le proprie radici. Con il suo romanzo racconta il glorioso passato della sua Sicilia ispirandosi a uomini e donne che hanno lottato per la libertà, la dignità e la giustizia.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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