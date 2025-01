Caterina Meli: “Oggi in aula una scelta cruciale per il futuro di Palermo: la ricapitalizzazione della RAP è un atto di responsabilità per la città”

“Oggi il Consiglio comunale di Palermo è chiamato a una decisione storica: la ricapitalizzazione della RAP. Non si tratta di una semplice operazione contabile, ma di un atto di responsabilità verso i cittadini, i lavoratori e il futuro della nostra città. Come membro della Terza Commissione consiliare sulle partecipate, ho esaminato nel dettaglio questa delibera e credo fermamente che rappresenti un’occasione per rilanciare non solo l’azienda, ma l’intero sistema di gestione dei rifiuti di Palermo.”

Con queste parole la consigliera comunale Dott.ssa Caterina Meli interviene sulla ricapitalizzazione della RAP, la società partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. L’operazione arriva in un momento delicato, con una RAP in difficoltà e una relazione ispettiva che ha messo in evidenza inefficienze strutturali e gestionali.

“Un atto di responsabilità che non può essere sprecato”



“La ricapitalizzazione della RAP è necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico, ma non può e non deve essere un intervento fine a sé stesso. È il momento di mettere in campo una riorganizzazione profonda dell’azienda, migliorandone la governance e adottando un piano industriale serio e credibile. Solo così possiamo assicurare ai cittadini un servizio efficiente e di qualità, riducendo le sacche di inefficienza e gli sprechi che hanno caratterizzato il passato.”

“Un’opportunità di sinergia con il piano regionale”



La consigliera Meli ha inoltre sottolineato l’importanza di allineare le politiche locali con il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato dalla giunta guidata dal presidente Renato Schifani. Il piano prevede interventi strutturali fondamentali, tra cui la costruzione di due termovalorizzatori (uno a Palermo e uno a Catania) e la realizzazione di impianti innovativi per il compostaggio, la biodigestione e la selezione dei materiali riciclabili.

“La creazione del termovalorizzatore a Palermo, così come gli altri interventi previsti dal piano regionale, rappresentano una svolta per il ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia. La RAP deve diventare il pilastro su cui costruire questo futuro. Oggi abbiamo scelto di ricapitalizzarla, con l’obiettivo di renderla un’azienda moderna, efficiente e capace di contribuire agli obiettivi regionali, come il 65% di recupero dei rifiuti e la riduzione del 40% dei costi di trattamento.”



“Palermo merita un sistema di gestione all’altezza delle sue ambizioni”



“Oggi abbiamo votato non solo una delibera, ma quale futuro vogliamo per Palermo. È un momento cruciale in cui la politica deve dimostrare di essere all’altezza della sfida. Io sono pronta a dare il mio contributo per fare in modo che questa ricapitalizzazione non sia solo un salvataggio momentaneo, ma il punto di partenza per trasformare la RAP in un modello di gestione virtuoso. Palermo merita un sistema di gestione dei rifiuti degno di una grande città europea, e dobbiamo agire con coraggio e visione.”

La ricapitalizzazione della RAP deve essere un simbolo di rinascita, non l’ennesima occasione mancata.”



“Con orgoglio, per l’ennesima volta, ho scelto di votare un debito fuori bilancio, insieme ad altri consiglieri, assumendomi in prima persona la responsabilità di difendere e garantire il futuro della RAP. Lo abbiamo fatto con determinazione, consapevoli dell’importanza di questa scelta per la città e per il bene comune.”



Luogo: Piazza pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.